Uomini e Donne, Diego Daddi dopo la fine con Elga: “Devo recuperare me stesso”

Diego Daddi rompe il silenzio dopo l’addio a Elga Enardu

Purtroppo la relazione tra Diego Daddi ed Elga Enardu è finita. Non è riuscita a sopravvivere al cambio di vita di lui? Chissà. Intanto ha deciso di rompere il silenzio parlando di questo periodo particolare della sua vita: “Dagli errori cerco di imparare la lezione e senza di essi non si migliora. In ogni caso non so a che errori ti riferisci ma io in questo momento devo recuperare solo me stesso, nient’altro”.

L’ex di Uomini e Donne è cambiato molto da quando vi ha partecipato

“Durante un percorso di vita cambiano tante cose e di conseguenza si impara, si cresce. Ecco, io credo di essere cresciuto, non cambiato. Vorrei ricordarvi che sono passati quasi 18 anni da quando ho partecipato a Uomini e Donne e cambiato vita! Avevo appena 23 anni, a Dicembre ne ho compiuti 41”: così si è espresso Diego Daddi, ex marito di Elga Enardu.

Uomini e Donne: Diego non lascerà la Sardegna dopo la fine con Elga

E poi Diego, ex di Uomini e Donne, ha voluto far sapere a tutti quanti: “Non cambierò regione. Non ho mai pensato di lasciare la Sardegna. Ho passato metà della mia vita qui. Cosa ne sai tu che non mi lega nulla… Ho tanto qui e non è che se finisce una storia allora si azzera tutto ciò che si è costruito in 16 anni”.