Uomini e Donne, Tiziana Riccardi fidanzata con un ex cavaliere: il suo racconto

Tiziana Riccardi si è fidanzata con un ex cavaliere di Uomini e Donne

Chi se la ricorda Tiziana Riccardi, ex dama di Uomini e Donne? Ora ha svelato a Fralof su Instagram di essersi fidanzata con un ex cavaliere, tale Albino Cito: “Lui è quello che non ha mollato mai. Sto bene, grazie alla sua determinazione non ha mollato e siamo contenti. Stiamo ufficialmente insieme da un po’, con questo tira e molla non si è capito bene”.

L’ex dama di Uomini e Donne parla della sua relazione con Albino

“Inizialmente ho provato a stare da lui, poi per via della distanza con mio figlio non è andata bene. Ho comprato una piccola casetta, la sto rimettendo a posto, lui ha preso una casa in affitto a qui e poi vediamo. O faremo un po’ e un po’ o qualcuno dovrà cedere. Sarò io, perché la Puglia non la lascia nessuno”: così ha parlato Tiziana Riccardi a proposito della sua relazione con Albino, che procede bene come quella tra Agnese e Roberto.

Uomini e Donne, Albino sull’ex dama Tiziana: “Sentimento molto forte”

“Dopo la fine della conoscenza con lui io sono rimasta in trasmissione, ma nessuno mi aveva fatto battere il cuore come lui. Poi è finita la trasmissione e lui ha iniziato a darmi alcune dimostrazioni e oggi siamo qui insieme”: lo ha raccontato Tiziana, ex di Uomini e Donne. E invece Albino si è espresso in questo modo: “Abbiamo fatto un lascia e prendi, perché lei era molto titubante su molte cose, ma alla fine sono riuscito a convincerla. Siamo stati insieme un po’ di tempo, poi è finita la storia, poi è ricominciata. Per me stiamo insieme da due anni, da quando l’ho conosciuta nel 2023 in trasmissione e mi ha reso un uomo diverso. La distanza c’è, il sentimento molto forte c’è, quindi ti porta anche ad avere incomprensioni, gelosia, un sacco di cose che non sono facili da affrontare”.