Zelig, l’amarezza di Pino Campagna: “Messo al mondo e poi abbandonato”

Pino Campagna ricorda il successo a Zelig: “Sette anni meravigliosi”

C’è stato un tempo in cui i tormentoni di Zelig si sentivano ovunque: dalle fermate dei bus passando per i bar fino agli uffici. E ‘Ci sei? Ce la fai? Sei connesso?’ di Pino Campagna è stato uno dei tormentoni più iconici del famoso programma comico. In un’intervista rilasciata al portale FanPage ha confessato: “Ringrazierò sempre per quei sette anni meravigliosi. Oltre al ‘papi ultrà’ mi inventai altre cose”. Gli venne l’idea dello sketch per il modo in cui parlavano i suoi figli. Poi grazie all’aiuto di autori validi come Paolo Uzzi e Marco Del Conte scrisse più di cento pezzi approvati da Gino e Michele di Zelig.

L’attore di Zelig non è stato più richiamato: “Messo al mondo e poi abbandonato”

Peccato che per la festa di Zelig condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con tanti nomi storici che hanno contribuito al suo successo Pino Campagna non ci sia stato. E infatti nell’intervista confessa: “Non nego il dispiacere per non essere stato richiamato. Zelig fa figli e figliastri”. L’amarezza dell’attore pugliese è tanta: “È come se mi avessero messo al mondo e poi abbandonato in autostrada”.

Zelig, Pino Campagna si era espresso così: “Ti spreme e poi ti abbandona”

Forse Pino Campagna non è stato richiamato a Zelig per le parole che ha utilizzato nel lontano 2011? Ovvero quando disse che il programma comico “ti fa diventare famoso, ti trita, e poi ti abbandona”? Lui ha risposto dicendo che forse è per quello, infatti non l’hanno più cercato.