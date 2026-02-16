Affari Tuoi, Elisa tradita da un lapsus: chiede per errore 18.000€, dottore accetta

La concorrente ha accettato di cambiare pacco alla seconda manche

Stasera è arrivato il turno di Elisa del Lazio giocare ad Affari Tuoi. E quest’ultima, prima di iniziare la partita, ha rivelato di volere al suo fianco la mamma. A questo punto Stefano De Martino l’ha invitata a iniziare il primo giro di sei lanci. Terminato l’ultimo è arrivata puntuale la telefonata del dottore con in dote un’offerta pari a 38 mila euro. La risposta è stata un secco no. Tre nuovi tiri per lei. E finita anche questa manche il dottore ha telefonato per la seconda volta con la proposta di cambiare pacco. E quest’ultima ha accettato di buon grado, visto che è stata proprio lei stessa a chiedere tale offerta al dottore.

Affari Tuoi, la concorrente ha rifiutato tutte le offerte del dottore

Stefano De Martino ha allora invitato Elisa del Lazio a fare tre nuovi tiri. E stavolta ha trovato i pacchi contenenti 15 mila, 20 mila e infine 200 mila euro. Un turno davvero da dimenticare per la concorrente, che subito dopo ha ricevuto dal dottore un’offerta di 25 mila euro per un solo tiro. La concorrente del Lazio non ci ha però pensato due volte rifiutando. Nuovo tiro per lei molto fortunato, visto che ha trovato un pacco blu. A questo punto il dottore è tornato alla carica offrendo 30 mila euro. Niente da fare, visto che c’è ancora in ballo 300 mila euro. Con il nuovo tiro la concorrente ha trovato Gennarino. E adesso la situazione è diventata molto interessante per la concorrente. Il dottore ha allora telefonato nuovamente offrendo 35 mila euro. Proposta interessante, ma non è bastata per farle gettare la spugna.

Cambio del pacco non ha portato bene ad Elisa, che ha perso la chance di vincere 300 mila euro: ne ha vinti 18 mila

Successivamente Stefano De Martino, che ha fatto boom di ascolti con lo speciale di Affari Tuoi venerdì scorso, ha allora chiesto alla concorrente del Lazio di fare un nuovo tiro. E quest’ultima ha trovato il pacco contenente 50 mila euro. Il dottore ha quindi abbassato la posta a 20 mila euro. La riposta da parte di Elisa è stata ancora un secco no. E con il nuovo tiro fortunatamente ha trovato il pacco con solo 200 euro. A questo punto il dottore ha giocato la sua mossa con un’offerta di 35 mila euro. La risposta è stata ancora una volta no. Alla fine è rimasta con 50 euro da una parte e dall’altra il pacco nero e i 300 mila euro. Il dottore ha allora rilanciato con 38 mila euro. Niente da fare. Nuovo tiro per lei prima del gran finale. E proprio sul finale ha fatto l’amara scoperta di aver lasciato all’inizio della partita il pacco con 300 mila euro. A questo punto la concorrente del Lazio ha chiesto per errore 18 mila euro come offerta per chiudere qua. Il dottore l’ha accontentata, ma alla fine ha scoperto di avere il pacco nero contenente fortunatamente solo 75 euro.