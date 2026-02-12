Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte: ospiti di domani 13 febbraio

Affari Tuoi: tutti gli ospiti dello speciale del 13 febbraio

Domani sera sull’ammiraglia Rai andrà in onda lo speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte con ovviamente Stefano De Martino alla conduzione. Ci saranno pure Herbert Ballerina e la ballerina Martina Miliddi. Ma non saranno i soli. Infatti come anticipato dal portale Tv Bubinoblog.it non mancheranno gli ospiti in studio come prevede il classico show di prima serata. E per l’occasione ci saranno quindi: Benedetta Parodi e il marito giornalista sportivo volto di Sky Sport Fabio Caressa, l’ex velina di Striscia La Notizia Federica Nargi con il marito ex calciatore Alessandro Matri, l’artista Massimo Ranieri, la comica che ha avuto anche un ruolo di rilievo alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, Brenda Lodigiani, l’immancabile Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e dulcis in fundo l’astrologo Simon & The Stars con le sue previsioni.

Come funziona Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte

Il meccanismo dello speciale di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, nonostante il sottotitolo

Nella buona e nella cattiva sorte non cambierà per questo sbarco in prima serata su Rai Uno, anche se qualche piccola differenza rispetto alla versione classica ci sarà. Infatti in base alle anticipazioni riportate dal sito Tv Bubinoblog.it domani sera giocherà una coppia di futuri sposini che potrà contare sul supporto di famiglia e amici, che di volta in volta potrebbero essere chiamati per aprire i vari pacchi:

“In gioco una coppia di promessi sposi…Al loro fianco, per supportarli e sostenerli in ogni scelta nel corso della partita, ci saranno familiari e amici, che avranno anche il compito di aprire i pacchi man mano che verranno chiamati….”

Il programma inizierà alla solita ora come sempre, ma stavolta coprirà tutta la fascia della prima serata dell’ammiraglia Rai.

Ascolti Affari Tuoi ieri 11 febbraio

In attesa di questo speciale Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte in onda domani sera su Rai1 si segnala che la normale puntata di ieri ha avuto un buonissimo riscontro di pubblico. Come infatti segnalato dal portale Tv DavideMaggio.it il game show condotto da Stefano De Martino che ha assistito alla brillante partita di Elena del Veneto, che è riuscita a vincere 200 mila euro ha tenuto incollati di fronte alla Televisione ben 4 milioni e 812 mila spettatori a casa con uno share del 22.27%. Riuscirà in prima serata domani 13 febbraio a mantenere questi ottimi risultati?