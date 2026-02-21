Alberto Angela potrebbe lasciare la Rai? Non ha un contratto da mesi

Alberto Angela non un contratto con la Rai da mesi

La Rai dimostra ogni giorno di essere un’azienda allo sbando, dove si indeboliscono i punti di forza e si rafforzano i punti deboli, rischiando davvero di essere una barzelletta vivente. Non si contano i conduttori e le conduttrici che se ne sono scappate e questo potrebbe succedere di nuovo con uno dei divulgatori più famosi ovvero Alberto Angela. Infatti come si apprende da FanPage un contratto con l’emittente pubblica non c’è da mesi. Quindi il suo futuro è tutt’altro che scritto nero su bianco.

Il divulgatore potrebbe lasciare la Rai per altri lidi?

La Rai è insostituibile? No, d’altronde tratta i suoi conduttori come intercambiabili, e poi è un’azienda e come tale non va santificata per nessuna ragione al mondo. Il suo compito è quello di garantire ai suoi collaboratori serietà e un luogo di lavoro che comprenda il buon gusto e la soddisfazione anche personale di collaborare alla realizzazione di programmi che restino nella mente del pubblico almeno per un mese, dato che tutto passa così in fretta. Eppure il futuro di Alberto Angela è tutt’altro che certo: e se lasciasse il servizio pubblico come hanno fatto prima di lui Fabio Fazio e Bianca Berlinguer?

Alberto Angela aveva detto: “Del futuro non dico niente”

“Faccio programmi e ho la fortuna di avere accanto persone di grande esperienza, dal regista ai tecnici fanno tutti un lavoro di massima qualità. Così continuerò a fare. Voglio che lo sappiano tutti. Del futuro non dico niente, diciamo che sono qui. Posso solo dire che continuerò a fare programmi di qualità” così aveva parlato Alberto Angela poco tempo fa.