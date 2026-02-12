Amici 25, Antonio: “Ho dovuto smettere di ballare per problemi economici”

Antonio Stillante racconta com’è nata la sua passione per il ballo

Nel corso della puntata di oggi di Amici 25 che si sta avvicinando sempre di più al Serale c’è stato tempo per conoscere un po’ meglio il ballerino Antonio Stillante, che come tutti spera di poter agguantare la vittoria del talent show di Maria De Filippi: “Nella mia vita non mi è mai capitato di vivere qualcosa surreale come questa esperienza. È un onore essere qui” e poi ancora “ho iniziato a ballare quando avevo 5 anni, ma è diventata una cosa seria quando mi sono trasferito in Sicilia, lì ho capito di voler diventare campione del mondo”.

Il ballerino e i problemi economici: “Ho dovuto smettere”

“Durante quegli anni però, come per tutta la mia vita, io e la mia famiglia abbiamo avuto problemi economici che sono aumentati perché spendevo tanti soldi, che mia mamma non aveva perché era sola con noi figli” ha raccontato l’allievo Antonio Stillante, “dopo il mondiale, ho dovuto smettere di fare questo percorso e non potevo più continuare a fare finta di niente, così ho preso la decisione di tornare a casa e aiutare mia mamma lavorando”.

Amici 25: il grande impegno del ballerino Antonio Stillante”

E poi Antonio Stillante ha deciso di fare il provino per entrare nella scuola di Amici ed è stato preso. Per lui quest’esperienza l’ha sempre vista come qualcosa di irraggiungibile e ce la metterà tutta affinché possa andare al serale insieme agli altri suoi colleghi che hanno tutti lo stesso sogno. Intanto sono stati svelati i nomi dei primi allievi che hanno avuto già la maglia del Serale.