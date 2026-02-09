Andrea Pucci nei guai: perde lavoro con supermercato dopo forfait a Sanremo

Grande azienda di supermercati si è tirata indietro con il comico dopo il forfait a Sanremo

Ormai è da venerdì che non si fa altro che parlare di Andrea Pucci, il quale dopo essere stato travolta da un’incredibile bufera social ha deciso di tirarsi indietro preferendo no condurre più la serata del giovedì di Sanremo al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ebbene per il comico però i problemi non sono affatto finiti qua, anzi. Infatti come riportato da FanPage.it Pucci si è visto annullare una serata aziendale che avrebbe dovuto fare per l’importante azienda di supermercati Conad:

“Non possiamo legare il nostro nome a fatti e/o persone che sono coinvolte in qualsiasi diatriba e/o polemica…Ci vediamo costretti a rinunciare all’ingaggio dell’artista Andrea Pucci al nostro evento aziendale…”

Andrea Pucci commenta la perdita del contratto di lavoro

E come riportato sempre da FanPage.it è stato lo stesso comico a commentare la notizia relativa alla perdita del contratto di lavoro con la Conad dopo il suo addio a Sanremo 2026. Cosa ha detto? Il comico ha dapprima pubblicato direttamente nelle sue storie su instagram il messaggio con cui la Conad l’ha messo al corrente che la serata a cui avrebbe dovuto partecipare è stata annullata, e successivamente ci ha scherzato su:

“La Conad ha cambiato idea ora non faccio più ridere, ma neanche la spesa come rimborso?”

Il comico ha ironizzato dopo aver perso questo contratto di lavoro

Successivamente Andrea Pucci, come riportato sempre da FanPage.it, ha colto la palla al balzo per dichiarare simpaticamente una certa sua preoccupazione:

“Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina…”

Intanto quest’ultimo ha incassato il sostegno di alcuni politici di spicco del Governo, come il Presidente del Senato. Quest’ultimo l’ha detto all’evento per ricordare Pinuccio Tatarella, come ha riportato Il Sole 24 ore: “Andrea Pucci io lo conosco da trent’anni. Chi può dire che Pucci faccia comicità politica? Pucci fa comicità sulla quotidianità di noi italiani…Fa morire dal ridere senza offendere mai nessuno…Io invito la Rai a chiedergli di cambiare idea…Invito ufficialmente la Rai a chiedere a Pucci di ritornare sui suoi passi…”