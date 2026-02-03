Antonella Elia: “Lite con Achille Lauro? Gli dissi che sarebbe sparito in 3 mesi“

Antonella Elia ricorda il periodo di Pechino Express

Nella puntata di oggi de La volta buona è stata ospite Antonella Elia che nell’ultimo periodo è protagonista di una querelle con Valeria Marini. Ma tolto questo oggi ha ricordato la sua esperienza con Pechino Express e di quando ha avuto modo di litigare con Achille Lauro, che dopo esplose con le sue partecipazioni a Sanremo, per non parlare di quest’anno che ci tornerà per l’ennesima volta in veste di co-conduttore insieme a Laura Pausini e Can Yaman.

“Ho detto ad Achille Lauro che sarebbe sparito in tre mesi”

“Durante un game show ho litigato con Achille Lauro perché aveva dato un cosone in faccia alla mia amica Jill Cooper, un altro po’ la stende” ha raccontato Antonella Elia a La volta buona, e allora a quel punto gli ha detto “Tu chi ti credi di essere, non sei nessuno. Fra 3 mesi sparirai nel nulla”. La sua previsione si è poi avverata? Assolutamente no, e infatti in trasmissione su Rai1 ci ha scherzato su, cosa che non ha fatto quando ha parlato del suo aborto la scorsa settimana.

La volta buona: per una volta non si è parlato di diete

Si è parlato di coppie del mondo dello spettacolo nella puntata di oggi de La volta buona, e si può dire finalmente dato che negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di diete o chirurgia estetica, facendo sembrare il programma una copia sbiadita delle già terribili trasmissioni di Canale5 di una certa conduttrice. Sono stati mandati in onda video di Paolo Bonolis e Luca Laurenti a Sanremo oltre a ricordare il grande comico Zuzzurro con Gaspare in studio.