Carlo Conti glissa sul caso Andrea Pucci: “Preferisco non entrare nel merito”

Sanremo 2026, il conduttore ha rotto il silenzio sul caso Andrea Pucci

Venerdì scorso Carlo Conti ha annunciato la presenta giovedì sera al Festival di Sanremo 2026 di Andrea Pucci in qualità di co-conduttore al fianco di lui e di Laura Pausini. Tuttavia sui social è scoppiata un’incredibile polemica, tanto che alla fine il comico ha deciso di tirarsi indietro. Una scelta che è stata commentata da tutti, perfino dalla Premier Giorgia Meloni, la quale sui social ha espresso la più totale solidarietà nei confronti di Pucci. Tutti hanno parlato tranne il conduttore e direttore artistico Conti, almeno fino a questo momento. Infatti si segnala che oggi ha rilasciato un’interessante intervista al magazine Vanity Fair. E in questa occasione ha però preferito non esprimere un suo giudizio, almeno non ancora (aspetterà per dire la qua quando le acque saranno un po’ più calme?): “Al momento preferisco non entrare nel merito di quello che è successo…”

Carlo Conti ha rivelato di non avere l’ansia per gli ascolti o eventuali polemiche

A distanza di due settimane esatte dall’inizio del Festival di Sanremo 2026 le polemiche sono già incandescenti con il caso Andrea Pucci e non solo. Motivo per il giornalista del settimanale Vanity Fair ha colto la palla al balzo per chiedere al conduttore e direttore artistico di Sanremo se è un po’ teso soprattutto all’idea che potrebbe esserci la possibilità di fare meno ascolti dell’anno scorso: “L’atmosfera è già incandescente…Come fa a reggere tutto questo? E non ha il timore dei risultati, l’ansia di fare meno ascolti dell’anno scorso?” E Conti in questa intervista a Vanity Fair ha risposto quanto segue che pure l’anno scorso sembrava impossibile fare meglio di chi l’ha preceduto:

“L’anno scorso fare meglio di Amadeus sembrava impossibile…Eppure è andata bene…Quest’anno, poi, la data è stata spostata di tre settimane per via delle Olimpiadi: contro il Festival giocheranno anche le partite di Champions…”

Detto questo ha poi tenuto a far presente che adesso gli manca solo di battere sè stesso: “A questo punto, resta solo da battere il mio record dello scorso anno…E, se non lo faccio, pazienza: sarò ancora più sereno a sapere che non ho vinto contro me stesso…”

Irina Shayk co-conduttrice: la conferma è arrivata direttamente dal presentatore

In questa intervista a Vanity Fair Carlo Conti ha anche confermato la presenza della top model Irina Shayk alla co-conduzione della serata di giovedì di Sanremo 2026, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni stamattina:

“Le darò un’anteprima: nella serata di giovedì ci sarà la modella Irina Shayk come co-conduttrice…”

Senza ombra di dubbio un bel colpo per il conduttore dell’ammiraglia Rai, che è riuscito a ingaggiare una modella famosissima in tutto il mondo non solo per il suo lavoro, ma anche perchè ha avuto due storie importanti rispettivamente con Bradley Cooper e Cristiano Ronaldo.