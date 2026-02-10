Cecilia Rodriguez pronta per il secondo figlio. Ignazio: “Da fare in tempi rapidi”

Ignazio Moser vorrebbe presto un secondo figlio da Cecilia

Quello che ha detto Ignazio Moser al settimanale Nuovo Tv ha sorpreso i fan della coppia che va formando con Cecilia Rodriguez: “Un secondo figlio secondo me va messo in cantiere in tempi rapidi”. Viene da dire che è facile parlare così, dato che non lo deve partorire lui. Ci deve pensare sua moglie a fare tutta la fatica. Comunque sia in questa dichiarazione si può trovare il fatto che sia stato difficile avere Clara Isabel dato che ci sono voluto cinque anni di tentativi.

Cecilia Rodriguez pronta per il secondo figlio dopo Clara Isabel

Clara Isabel ha senza dubbio portato un raggio di sole nella vita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che stavano cercando di avere il loro primo figlio da cinque anni attraverso il concepimento naturale. Eppure lei non riusciva a rimanere incinta. Ora appare pronta ad avere un secondo figlio: “Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza“.

Ignazio Moser: “Fare il genitore è il mestiere più difficile”

“Secondo me abbiamo voluto provare per troppo tempo in modo naturale“ ha fatto sapere Ignazio Moser, “mentre la scienza porta grandi vantaggi e permette alle persone di realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze“. E poi ancora ha svelato di essere un padre che vizia sua figlia: “Sono sempre pronto a cogliere ogni suo mugugno e a prenderla in braccio quando piange. Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo, perché non sai mai ciò che è giusto e ciò che invece è sbagliato“.