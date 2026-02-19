Elisabetta chiude con Sebastiano oggi a Uomini e Donne: “Ho troppa dignità”

La dama pronta ad andare in Sicilia dal cavaliere, ma ecco arrivare l’inaspettata doccia gelata

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne ampio spazio è stato dedicato alla coppia composta da Sebastiano e Elisabetta. In questa occasione la dama ha anche confessato di aver preparato tutto per raggiungere in Sicilia il cavaliere. Peccato che tutto questo suo entusiasmo sia terminato nel giro di pochi minuti. Infatti Maria De Filippi l’ha informata che purtroppo Sebastiano Mignosa ha cambiato idea all’ultimo minuto decidendo di togliere l’esclusiva. Inutile dire che la reazione di Elisabetta non è tardata ad arrivare:

“Mi hai tenuto ore al telefono perchè a Catania c’è la festa di Sant’Agata…Mi hai riempito di sciocchezze al telefono…Ma prima di venire qui non potevi dirmi che mi avresti tolto l’esclusiva?”

Sono arrivate altre due dame per Sebastiano, di cui una l’ha tenuta volentieri

Dal canto suo il cavaliere di Uomini e Donne si è però chiesto il motivo per cui avrebbe dovuto informarla della decisione di togliere l’esclusiva anticipatamente: “Ma dove sta scritto che avrei dovuto dirtelo? Perchè avrei dovuto dirtelo prima?” Ma non è finita qua perchè da lì a poco sono arrivate altre due dame pronte a conoscerlo, di cui una con tanto di palloncini. E quest’ultima non è stata certo accolta nel migliore dei modi da Tina Cipollari, la quale poco prima ha avuto uno scontro con Gemma e con il pubblico: “Ma quanto sei ridicola? Lo conosci? Ci sta che ti mandi pure a casa tra pochi secondi…Che devi festeggiare?” Sebastiano ha però tenuto proprio la dama contestata subito dalla Cipollari decidendo di ballarci al centro dello studio. Basita ovviamente Elisabetta, che poco tempo fa ha avuto un acceso confronto con Gemma.

CLICCA QUA per vedere su Witty Tv il video del momento in cui Elisabetta ha deciso di non frequentare più Sebastiano

Uomini e Donne, la dama ha deciso di chiudere definitivamente con il cavaliere

Non è però finita qua perchè nel corso della puntata di oggi Maria De Filippi è spesso e volentieri tornata su Elisabetta e Sebastiano per capire meglio la situazione. E alla fine la dama ha deciso di prendere le distanze da lui chiudendo definitivamente la loro frequentazione, nonostante abbia tenuto a precisare che i sentimenti nei suoi confronti non sono certo svaniti:

“C’eravamo chiariti, volevo venire a Catania…Ti dimostro che da parte mia c’è interesse, anche se non avevo bisogno di dimostrare niente…Adesso dico che a Catania non andrò mai e poi chiudo immediatamente il mio rapporto con Sebastiano…Non mi passano i sentimenti nei suoi confronti, ma la dignità per me stessa è più grande…”

Sebastiano non ha però fatto neppure una piega: “Va bene così, condivido la tua scelta…” Gianni Sperti è quindi intervenuto per dire di essere certo che questo fosse il suo obiettivo fin dall’inizio: “C’è riuscito…Era questo il suoi obiettivo…Adesso è libero e può non uscire dalla trasmissione e vedere altre donne…Questo è…”