Elodie e Franceska Nuredini, amore a gonfie vele: “Hanno messo su casa insieme”

Elodie e Franceska Nuredini fanno sul serio come coppia

Elodie ha iniziato il 2026 come meglio non si poteva: in compagnia di una donna che la rispetta e la guarda con degli occhi innamorati. Ha capito che gli uomini anche basta e come darle torto, dato che sono responsabili delle mostruosità che si commettono ogni giorno in ogni parte del mondo? Stando alle ultime indiscrezioni da parte di Chi la cantante e la ballerina Franceska Nuredini stanno facendo davvero sul serio come coppia.

Franceska Nuredini ed Elodie: “Hanno messo su casa insieme”

Il magazine Chi ha rivelato che Elodie e Franceska Nuredini sono uscite alla luce del sole, senza alcun tipo di problema o paura del pregiudizio, per le strade di Milano dove vivono insieme dove “hanno messo su casa insieme”. Sono proprio state paparazzate mentre camminavano insieme amabilmente e si concedevano qualche selfie con i fan, segno che stanno vivendo questo rapporto tranquillamente senza alcuna paturnia inutile e che non dovrebbero mai esserci quando si vive l’amore sotto gli occhi di tutti.

Elodie felice con la sua nuova compagna. E Andrea Iannone che fa?

Una routine collaudata, quella che Elodie ha messo su con la sua nuova compagna Franceska Nuredini, tanto che sembra abbiano preso casa insieme, un nido tutto loro dove vivere dei momenti indimenticabili. Le donne sono reduci da una vacanza in Thailandia dove soprattutto una foto ha fatto la felicità dei fan: in quello scatto le donne sono abbracciate sullo sfondo di un tramonto infuocato, come la passione che divampa nei loro cuori. E in tutto questo Andrea Iannone? Le indiscrezioni lo vogliono ormai accompagnato a Rocio Munoz Morales.