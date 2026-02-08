Enrico Papi: “Non esiste l’amicizia in tv. Siamo tutti egocentrici e megalomani”

Enrico Papi senza freni: “L’amicizia in tv non esiste”

In un’intervista rilasciata a Jeantoneria Podcast il conduttore Mediaset Enrico Papi si è lasciato andare a una confessione a dir poco sincera: “Amicizia in tv? No, non esiste, ma c’è una grossa falsità nel nostro mondo. Da noi è tutto un ‘ti voglio bene, ti adoro, ti amo’, ma senza troppo valore. Siamo tutti egocentrici, megalomani, tutti. E quindi non c’è amicizia assolutamente. Poi ricorda una cosa, tu hai amici nel nostro mondo quando hai successo, perché quando non hai successo, spariscono tutti. Quindi dov’è l’amicizia? Oppure sei compatito, e dov’è l’amicizia?”

Il conduttore Mediaset: “Ecco cosa mi manca degli Stati Uniti”

“Degli Stati Uniti mi manca la mancanza di invidia che c’è là. In America non esiste l’invidia. Non c’è l’invidia sociale, non c’è l’invidia personale. Se tu hai successo, io sono contento, se tu hai i soldi, io sono contento, se tu mi dici che ti è andata bene una cosa privata o di lavoro, io sono contento. Io partecipo della tua gioia, cioè le tue energie positive mi fanno bene. Da noi invece c’è tanta invidia”: le parole di Enrico Papi, che per anni ha vissuto e lavorato in America.

Enrico Papi: ecco perché se n’è andato dall’Italia

“A un certo momento ho detto ‘sapete che vi dico? Io me ne vado’” ha ricordo a Enrico Papi dopo il successo di Sarabanda ecc, “sono andato in America, mi sono goduto la mia famiglia, poi quando è stato il caso di ritornare sono tornato. Ecco, questa cosa oggi non la farei più. Ecco, ho dovuto accettare una condizione nella quale ero stato messo, malgrado io non lo volessi. Eppure era un momento molto bello per me”.