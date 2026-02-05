Laura Pausini pronta per Sanremo 2026: “Cosa farò sul palco del Teatro Ariston”

La cantante prima del suo debutto come co-conduttrice ha rivelato che si lascerà guidare da Carlo Conti

Stasera nella terza puntata di Striscia La Notizia ci sarà la consegna del Tapiro d’oro a Laura Pausini a causa delle polemiche scoppiate sulle due cover Due Vite e La mia storia tra le dita. E in base alle anticipazioni l’artista reagirà benissimo. Intanto si segnala pure che quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista a Il Corriere della sera. E nel momento in cui le è stato chiesto che Pausini si vedrà sul palco del Teatro Ariston ha subito tenuto a dire che si lascerà guidare da Carlo Conti:

“Mi lascerò guidare…Carlo mi ha detto che avremo solo i punti cardine dei dialoghi non il gobbo in camera con tutto scritto…”

Quest’ultima ha poi precisato di non volere assolutamente essere presentata a Sanremo 2026 come quella che ha vinto tanti premi, tra cui dei Grammy: “Mi ha rotto…Voglio che i protagonisti siano i cantanti…” Detto questo ha poi confermato che sera dopo sera presenterà il suo nuovo album di cover Io canto 2 cantando le varie cover.

Laura Pausini ha svelato perchè ha accettato di co-condurre il Festival 2026

Successivamente il giornalista de Il Corriere della sera ha colto la palla al balzo per chiedere alla cantante il motivo per cui ha accettato l’invito di Carlo Conti di co-condurre il prossimo Festival di Sanremo. E la cantante in questa intervista ha risposto quanto segue:

“Uno psicologo americano dice che per superare una paura bisogna affrontarla…Io crescendo le ho sempre evitate e ora vado nel teatro che più mi fa tremare per farmela passare…”

E chi vorrebbe vederla in futuro in gara tra i Big a Sanremo rimarrà deluso perchè anche stavolta ha rivelato di non avere la minima intenzione di mettersi in gioco: “Lì non mi sono mai esibita al meglio e per questo non ci vorrò mai tornare in gara…”

La cantante ha confessato che i rapporti con Gianluca Grignani sono gelidi

Come detto precedentemente stasera Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro da Striscia La Notizia per la querelle scoppiata con Gianluca Grignani a causa della cover del brano La mia storia tra le dita. E a tal proposito tra loro è calato il gelo, come ha confermato lei stessa in questa intervista rilasciata a Il Corriere della sera:

“Gli ho scritto tante volte, ai limiti della logorrea, e non mi ha risposto…Per me restano le sue parole di dicembre 2024: ‘Sei la mia dea, non vedo l’ora che mi ricanti’…”

E sulle recenti polemiche social scoppiate dopo la presentazione della cover del brano di Marco Mengoni Due Vite ha rivelato che mai si sarebbe aspettata un tale polverone: “Non mi aspettavo nemmeno questo. A me piace, a Marco pure…Ma siamo in un mondo aggressivo…”