Martina Colombari, foto che fa sognare i fan. Il marito: “Amore, non ti muovere”

Martina Colombari fotografata in bagno dal marito Billy Costacurta

Lo ha dimostrato a Ballando con le stelle, Martina Colombari, di essere una donna che è in grado di far perdere la testa per la sua bellezza, peccato solo che poi il suo percorso non l’abbia vista arrivare sul podio dove invece a trionfare è stata Andrea Delogu co Nikita Perotti. Intanto l’ex Miss Italia è stata protagonista di uno scatto intimo fattole dal marito Billy Costacurta e prontamente messo sui social perché si sa che non si esiste se non si posta.

Billy Costacurta fa una foto alla moglie: “Amore, non ti muovere”

Ebbene sì, Billy Costacurta ha fatto uno scatto alla moglie Martina Colombari intenta ad asciugarsi i capelli dopo essersi fatta la doccia. Ancora con l’accappatoio, con un effetto vedo/non vedo che avrà fatto sognare i fan, oltre il marito stesso. Uno scatto artistico molto apprezzato sui social ancora di più per il commento che le è stato fatto prima di essere compiuto: “Amore, non ti muovere”. Proprio per sottolineare quanto lei apparisse agli occhi del marito perfetta in quel momento.

Martina Colombari e Billy Costacurta: storia di un amore duraturo

Stanno insieme dal 1996 e sono sposati dal 2004: Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie più famose e unite del mondo dello spettacolo. Sono una famiglia forte che quando hanno avuto problemi con il figlio Achille hanno reagito con energia e tonnellate d’amore. Lo hanno raccontato diverse in volte in altrettante interviste.