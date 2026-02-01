Scialpi a Domenica In: “Mi sono preso cura di mia mamma affetta da alzheimer”

Scialpi ha svelato di essersi preso cura di sua mamma malata

Nella puntata di oggi di Domenica In è stato ospite il cantante Scialpi che è da un po’ di tempo lontano dal mondo dello spettacolo e anche da quello musicale fatto di radio, classifiche e streaming sulle varie piattaforme dove le persone ascoltano tutto quello che si vuole. Oggi ha svelato cosa ha fatto per nove anni: “Mi sono preso cura di mia mamma affetta da alzheimer”. Qualcosa che non tutti i figli avrebbero fatto.

Il cantante a Domenica In: “Ho rinunciato al lavoro per curare mia mamma”

“Io sono figlio unico, ho rinunciato al lavoro e vivevo con la pensione dei miei genitori. Ho fatto per lei quello che lei ha fatto per me per tutta la sua vita”: ecco spiegato perché per così tanti anni Scialpi è stato lontano dai riflettori, senza poter esprimere tutte le sue emozioni attraverso il canto, la musica e quant’altro. Il pubblico di Domenica In si è stretto attorno a lui con un applauso caloroso e anche Mara Venier è rimasta molto colpita dal suo racconto così pieno di amore verso un genitore.

Domenica In: Scialpi si è commosso riascoltando una sua canzone

E nel segmento dedicato al Festival di Sanremo, con i soliti ospiti per parlare di quello che arriverà con Carlo Conti, sperando che per lui sia davvero l’ultimo, Scialpi ha avuto modo di commuoversi dopo aver interpretato Cigarettes and Coffee: “L’ho scritta quando avevo dodici anni e ancora oggi mi commuovo”.