Temptation Island: chi è stato licenziato dopo aver partecipato al reality?

Un poliziotto licenziato dopo la sua partecipazione a Temptation Island

La partecipazione al reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia pare abbia messo in seri guai un agente della polizia. Infatti come riportato dal portale di news open.online una volta che i superiori guardando la Tv hanno sorpreso il proprio agente nel reality dell’ammiraglia Mediaset senza autorizzazione non l’avrebbero presa affatto bene. In base infatti a quanto riportato dal suddetto sito di news il Capo della polizia Vittorio Pisani avrebbe quindi deciso di prendere provvedimenti licenziandolo:

“Il Capo della polizia, Vittorio Pisani, ha licenziato un agente colpevole di avere partecipato senza autorizzazione, insieme alla fidanzata, all’edizione estiva di Temptation Island del 2024, andata in onda su Canale 5…”

Il poliziotto avrebbe impugnato il provvedimento al Tar del Lazio

Successivamente il portale di news open.online ha anche fatto sapere che il poliziotto che ha partecipato con la fidanzata a una delle scorse edizioni di Temptation Island non avrebbe per niente accettato le conseguenze della sua scelta impugnando il licenziamento al Tar del Lazio:

“Il poliziotto (assistente capo coordinatore) ha impugnato il provvedimento al Tar del Lazio…”

E proprio il Tar, sempre in base a quanto riportato in queste ultime ore dal sito open.online, avrebbe deciso di reintegrare l’agente di polizia in attesa di prendere una decisione definitiva in merito: “In via cautelare e provvisoria ha sospeso il licenziamento riammettendo in servizio l’agente per poi decidere sul merito…”

Chi è il poliziotto licenziato dopo la sua partecipazione a Temptation Island?

Ma chi è l’agente di polizia licenziato dopo aver partecipato a Temptation di Filippo Bisciglia? A fare chiarezza ci ha pensato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni direttamente nelle sue storie su instagram come riportato dal portale Isa e Chia. Secondo le fonti in possesso da Pugnaloni il poliziotto licenziato sarebbe Antonio Maietta. Quest’ultimo ha partecipato all’edizione autunnale del 2024 del reality show delle tentazioni al fianco della fidanzata dell’epoca, Titty. Al momento questa resta comunque un’indiscrezione, visto che il diretto interessato non ha né confermato né tantomeno smentito.