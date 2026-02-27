Unomattina: perché mandano in onda video fatti con l’intelligenza artificiale?

A Unomattina stanno andando in onda video fatti con la IA

Non c’è ambito dello scibile umano che non stia usando la IA (intelligenza artificiale) con risultati goffi e dilettanteschi facendo infuriare i consumatori o coloro che amano commentare qualsiasi cosa sui social. Di recente sta succedendo a Unomattina dove prima di parlare di Sanremo 2026 vengono mandati in onda dei brevi video, fatti appunto con l’intelligenza artificiale, che ritraggono i due conduttori Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla mentre duettano sul palco dell’Ariston. Era proprio necessario?

Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla protagonisti di video chiaramente fake

Chi ha dato l’ok affinché le immagini di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla fossero utilizzate per la produzione di video fake, fatti con la IA? Ovviamente loro stessi. Che se la ridono e si divertono da quando vengono mandati in onda (da qualche giorno), specificando che è tutto fatto con l’intelligenza artificiale. In uno di questi video si vede il conduttore nei panni di direttore d’orchestra che dirige la collega mentre è impegnata a cantare mentre nella puntata di oggi si vedono insieme cantare un brano di Laura Pausini.

Unomattina potrebbe evitare di mandare in onda video chiaramente fake

Fossero video tecnologicamente all’avanguardia, almeno, ma neanche quello: i video fatti con l’IA mandati in onda a Unomattina sono bruttissimi, con i protagonisti che non rispettano il labiale, il risultato di qualcuno che si è divertito a usare gli strumenti basilari di uno di questi software che sta infestando qualsiasi ambito della creatività umana: dall’editoria (copertine orrende e testi scritti dalla IA) al mondo della pubblicità fino alla discografia, il cinema e chi ne ha più ne metta. Sarebbe meglio evitare, quindi.