Uomini e Donne: Andrea Melchiorre sorprende la sua fidanzata Veronica Abbove

L’ex di Uomini e Donne innamorato di Veronica Abbove

Chi se lo ricorda Andrea Melchiorre? Ha preso parte a Uomini e Donne nel lontano 2015 e all’epoca era un corteggiatore della tronista Valentina Dallari. Lei lo ha scelto con la classica pioggia di petali rossi e la relazione è durata… sì, un paio di mesi. Da quel momento in poi si è saputo poco di lei mentre lui ha continuato a lavorare a stretto contatto con i social rendendo nota la sua relazione con Veronica Abbove, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Andrea Melchiorre fa una riflessione importante sull’amore

“Credo che con il passare degli anni, del tempo e dell’età, le priorità cambiano a livello personale, ma soprattutto in una relazione, una condivisione di vita. Andando avanti l’amore diventa sostenersi l’un l’altro oltre ad amarsi e divertirsi, che è alla base” così ha riflettuto Andrea, ex di Uomini e Donne, che è felicemente innamorato come non lo era da tanto tempo.

Uomini e Donne: Andrea Melchiorre ha capito adesso cos’è l’amore

Insomma, Andrea Melchiorre ha capito cos’è l’amore da quando sta insieme a Veronica Abbove: “Darsi una mano nel quotidiano, nei piccoli gesti, nel semplificare il più possibile la giornata all’altra persona. Me ne sono reso conto a 32 anni forse grazie alle esperienze o alla persona che adesso ho a fianco. Cambi prospettiva di vita e di coppia, sembra scontato, ma quando lo vivi è piacevole. Non banalmente per un pranzo preparato, è proprio l’aiutarsi e sostenere l’altro in tutto”.