Uomini e Donne, Jakub dopo l’addio al trono di Sara: “Fiero di ciò che ho fatto”

Jakub Bakkour torna sui social dopo l’addio a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Jakub Bakkour non è più tornato in studio dopo che la tronista Sara l’ha raggiunto dove vive per cercare di convincerlo a tornare a corteggiarla. Ora l’ex corteggiatore è tornato sui social rompendo di fatto il silenzio: “Di solito parlano e io leggo, ma oggi credo sia giusto che parli io. Sono felice e fiero di essere rimasto fedele ai miei principi ai miei valori: a ciò che è sano e mi appartiene e a ciò che non lo è. Ma soprattutto a ciò che voglio e a ciò che non voglio più”.

Sara Gaudenzi rilassata dopo che Jakub non è tornato in studio

“Credo che le relazioni sane siano, al giorno d’oggi, molto molto rare, ma grazie al mio passato e al mio ‘stare bene con me stesso’, cascasse il mondo, io voglio qualcosa di sano. E perché sia sano, ci devono essere delle basi che si incastrano”: queste le parole di Jakub che ha deciso di non tornare più a Uomini e Donne a corteggiare Sara Gaudenzi, che ieri ha ammesso di essere finalmente più rilassata, e pronta a conoscere i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Jakub: “Grazie a chi non si è lasciato trascinare dai pregiudizi”

“Grazie, perché anche chi si è lasciato trascinare da alcuni pregiudizi spazzatura (leciti, eh, ma pur sempre spazzatura) si è pian piano dato la possibilità di capirmi e magari anche di apprezzarmi. Se state a posto con voi stessi e vi guardate allo specchio grati e con gli occhi fieri del vostro piccolo Io, allora non state sbagliando. Poi gli altri che si diano le spiegazioni, o si raccontino ciò che più aiuta ad alleviare il loro malessere”: l’ultima parte del lungo post di Jakub Bakkour, ex protagonista di Uomini e Donne.