Affari Tuoi: Brenda rifiuta l’ultima offerta del dottore e vince 200.000€

La concorrente ha iniziato molto bene la partita di stasera

Stasera è toccato a Brenda dell’Abruzzo giocare ad Affari Tuoi. E dopo la presentazione di rito ha rivelato a Stefano De Martino di voler affrontare questa sfida al fianco della mamma. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che dare il via alla partita con i primi sei lanci. Terminato il primo turno come di consuetudine ha telefonato il dottore con un’offerta di 39 mila euro. Ottima offerta, ma essendo la prima con tutta la partita ancora da giocare la concorrente dell’Abruzzo ha risposto negativamente. Altri tre tiri per lei. E finito pure questa manche il dottore è tornato alla carica proponendo un’offerta di 44 mila euro. Bella offerta, ma ha preferito dire di no, visto che il tabellone è ancora ricco.

Affari Tuoi, la concorrente ha perso la chance di vincere 300 mila euro

Altri tre tiri per Brenda dell’Abruzzo, la quale ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti 75 mila, 100 mila e dulcis in fundo 0 euro. A questo punto il dottore si è rifatto vivo proponendole un’offerta di 35 mila euro per un solo tiro. E dopo averci riflettuto bene la concorrente dell’Abruzzo ha risposto di no. Con questo nuovo tiro Brenda ha quindi trovato il pacco contenente 300 mila euro. E questo passo falso ha messo nelle condizioni il dottore di scendere con l’offerta a 20 mila euro, come fatto notare da Stefano De Martino, il quale ieri ha assistito alla partita di Gaetano. La risposta è stata però negativa.

CLICCA QUA per vedere sul social X il balletto Martina Miliddi, Herbert Ballerina, Stefano De Martino e tutti i pacifisti stasera ad Affari Tuoi sulle noti di Esibizionista di Annalisa

Brenda dell’Abruzzo ha vinto 200 mila euro

Nuovo tiro per la concorrente dell’Abruzzo, che ha trovato il pacco contenente 10 euro. Il dottore ha quindi telefonato a Stefano De Martino per offrirle 25 mila euro. Anche stavolta Brenda ha detto no. Con il nuovo tiro ha pescato il pacco contenente 20 mila euro. Ovviamente ha telefonato subito il dottore proponendo di cambiare pacco. E dopo averci riflettuto bene la concorrente ha risposto negativamente. Nuovo tiro per lei che ha trovato 50 euro. Il dottore ha allora offerto ancora una volta 25 mila euro per un solo tiro. Niente da fare. E con quest’ultimo lancio è quindi rimasta con 20 euro da una parte e il pacco nero e ben 200 mila euro dall’altra. Il dottore, messo un po’ spalle al muro, ha quindi tentato il tutto per tutto proponendole un cambio pacco. E dopo averci riflettuto molto attentamente ha risposto di no. Con l’ultimo tiro è rimasta solo con 200 mila euro da una parte e 20 dall’altra. Arrivati al gran finale il dottore ha allora offerto 60 mila euro. Incredibile ma vero ha rifiutato. Una strategia che si è rivelata essere azzeccata perchè ha vinto 200 mila euro.