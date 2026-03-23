Affari Tuoi: Manuel gioca fino in fondo, trova il pacco nero e vince 15.000€

Il concorrente ha perso subito la possibilità di vincere 300 mila euro

Stasera è arrivato il turno di Manuel del Piemonte giocare ad Affari Tuoi. E dopo aver scoperto di aver scelto il pacco numero 7 e aver svelato di voler affrontare questa sfida al fianco della sorella ha fatto i primi sei lanci di rito. E la partita è iniziata proprio nel peggiore dei modi perchè ha trovato subito il pacco contenente 300 mila euro. Terminata la prima manche Stefano De Martino ha ricevuto la telefonata del dottore con in dote un’offerta di 29 mila euro. La risposta è però stata negativa. Tre nuovi lanci per il concorrente del Piemonte. E dopo questo secondo turno il dottore ha proposto un’offerta di 33 mila euro. Ancora una volta la risposta è stata no.

Affari Tuoi, il concorrente ha accettato la proposta del dottore di cambiare pacco

Stefano De Martino ha allora invitato Manuel del Piemonte a fare tre ulteriori tiri. E finito pure questa terza manche il dottore è tornato alla carica con un’offerta di 37 mila euro. Dopo averci riflettuto bene Manuel ha risposto negativamente. Nuovo tiro per lui che ha trovato il pacco contenente 200 mila euro. Il dottore ha quindi nuovamente telefonato proponendo di cambiare pacco per due tiri. Il concorrente ha accettato. E con questi due nuovi lanci ha purtroppo trovato i 100 mila e i 30 mila euro.

CLICCA QUA per vedere sul social X la simpatica gaffe di Manuel del Piemonte stasera ad Affari Tuoi

Manuel del Piemonte ha vinto 15 mila euro

Il dottore di Affari Tuoi ha allora offerto al concorrente del Piemonte 6 mila euro per tre tiri. Niente da fare. Stefano De Martino, che continua a far boom di ascolti con STEP su Rai2, gli ha allora chiesto di andare avanti con la partita. E dopo questo turno il concorrente è rimasto con il pacco nero da una parte e i 50 mila euro dall’altra. Il dottore ha allora sfoderato la sua ultima mossa proponendo il cambio pacco (in questo modo gli è stata data pure l’opportunità di andarsi a riprendere il pacco che prima ha deciso di lasciare per andarsi ad accaparrare il numero dieci). Dopo attenta analisi il concorrente ha rifiutato. E ha scoperto di avere il pacco nero contenente 15 mila euro.