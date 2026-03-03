Affari Tuoi: disastro totale per Paola, che perde anche alla regione fortunata

La concorrente della Lombardia ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro

Oggi a giocare con Stefano De Martino al suo game show è Paola della Lombardia, la quale ha voluto al suo fianco il marito. Fatta la presentazione il conduttore di Affari Tuoi ha chiesto alla concorrente di fare i primi sei lanci. E finita la suddetta manche il dottore ha telefonato per la prima volta con in dote un’offerta di 30 mila euro. Offerta sicuramente generosa, ma che non è bastata a farle rinunciare a sfidare la sorte. Altri tre tiri per lei. E stavolta ha purtroppo trovato pure i pacchi contenenti 300 e 100 mila euro. Terminato comunque questo turno il dottore si è rifatto sotto con la proposta di cambiare pacco per cinque tiri. Risposta affermativa.

Affari Tuoi, la partita si è messa male per la concorrente

Paola della Lombardia è andata quindi a prendersi il pacco numero 18. Stefano De Martino l’ha quindi invitata a fare questi cinque tiri. E Paola ha preferito però non andare subito a vedere cosa ha lasciato. Finito pure questo turno il dottore per quattro tiri ha offerto 5 mila euro. Un’offerta che non l’ha per niente fatta tentennare neppure per un secondo, tanto che ha rifiutato immediatamente. Con questi quattro nuovi lanci la concorrente della Lombardia, avendo solo in ballo 10 mila euro ha preferito andare alla regione fortunata (alla fine proprio nel suo pacco aveva questi soldi).

Paola della Lombardia alla regione fortunata non ha vinto niente

La concorrente di Affari Tuoi, rinunciando a portarsi a casa i 10 mila euro all’interno del suo pacco, è approdata alla regione fortunata. E per 100 mila euro ha puntato tutto sull’Abruzzo. A questo punto Stefano De Martino, che già sta studiando per mettere a punto Sanremo 2027, qual è invece la seconda regione su cui riporre le proprie speranze di vincere 50 mila euro. E stavolta è stato il marito a scegliere riponendo la sua fiducia nella Toscana, anche se poi si è scoperto non essere la regione fortunata. Alla fine purtroppo neppure l’Abruzzo si è rivelata essere la regione vincente e Paola con il marito sono tornati a casa a mani vuote.