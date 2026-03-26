Andrea Pisani lancia una frecciata a Raoul Bova: “A me piacciono le mie coetanee”

Andrea Pisani lancia una frecciata a Raoul Bova a Le Iene Show

I triangoli amorosi tirano sempre il mondo del gossip com’è successo con quello che ha visto protagonisti Raoul Bova, Beatrice Arnera e Andrea Pisani. Ma com’è successo tutto questo? In pratica la relazione tra Andrea e Beatrice è giunta al capolinea per scelta di lei, che ha poi deciso di intraprendere una relazione con l’attore di Don Matteo, scatenando il rancore del suo ex che ha rilasciato dichiarazioni che non hanno fatto la felicità del pubblico. Ieri è stato ospite de Le Iene Show dove ha fatto un monologo contenente una frecciatina all’attore di fiction.

Il comico a Le Iene: “A me piacciono le mie coetanee”

Proprio ieri Andrea Pisani ha voluto rispondere ai commenti dei suoi hater che si sono scatenati da quando si è lasciato con Beatrice Arnera, che ora è impegnata con l’attore Raoul Bova, e proprio un commento lo prendeva in giro dicendo che gli ricorda proprio lui da giovane. Al ché il comico ha risposto con una non troppo velata frecciatina all’attore di fiction: “Siamo diversi. A me piacciono le mie coetanee. Troppo? Forse troppo”.

Le Iene: Andrea Pisani replica ai commenti dei suoi hater

Il giorno in cui non si daranno più peso ai commenti sugli hater sarà sempre troppo tardi. Non bisogna dare loro corda, visibilità, bisogna annientarli con l’arma dell’indifferenza. Tanto loro sono sul divano di casa, ignorati pure dalla loro famiglia, e il bersaglio delle loro critiche guadagna bei soldi e va in televisione. Andrea Pisani ha replicato a molti commenti ieri a Le Iene: uno diceva che mollare la ragazza all’altare e poi farsi mollare per Raoul Bova è karma, a cui lui ha risposto “È karma. ha fatto un favore a un bello e ne ha danneggiato un altro, mettiamola così”.