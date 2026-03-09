Canzonissima 2026 con Milly Carlucci: come funziona, giuria e cast al completo

Come funziona Canzonissima 2026: svelato il regolamento

Sabato 21 marzo andrà in onda sull’ammiraglia Rai la nuova edizione di Canzonissima. E alla guida dello show musicale che torna in Tv dopo oltre 50 anni ci sarà Milly Carlucci. Ma come funzionerà la gara? A rivelarlo in anteprima ci ha pensato oggi il portale Tv DavideMaggio.it. In base alle indiscrezioni in suo possesso i cantanti si sfideranno in varie manche che vanno da quella de ‘La canzone del cuore’ a ‘Il tuo più grande successo’. Prima di ogni esibizione ci sarà una clip in cui il cantante fa un po’ il punto della situazione come succede sempre a Ballando con le stelle. Alla fine della puntata verrà poi decretata la ‘Canzonissima’ che accederà alla finale.

Ci sarà anche una giuria con personalità dello spettacolo a valutare le esibizioni

E per chi si chiedesse chi decreterà la Canzonissima di ogni puntata a dissipare i dubbi ci ha pensato ancora una volta il portale Tv DavideMaggio.it. In pratica in base sempre alle indiscrezioni raccolte dal suddetto sito i telespettatori avranno voce in capitolo tramite i social come Ballando con le stelle. E poi attenzione perchè pure i cantanti voteranno le varie esibizioni dando così il proprio contributo (stessa cosa che succede a Tale e Quale Show). Dulcis in fundo ci sarà pure una giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo. Al momento però non è dato sapere se questa giuria cambierà di puntata in puntata o rimarrà la stessa.

Il cast al completo di Canzonissima 2026

In attesa del debutto sabato 21 marzo si segnala che il cast di Canzonissima 2026 è già stato svelato nella sua interezza. E tra i cantanti in gara ce ne sono diversi amatissimi dal numeroso pubblico a casa. Andando infatti nel dettaglio hanno deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci direttamente da Sanremo 2026 Elettra Lamborghini (l’ha spoilerato lei stessa alla finale del San Marino Soing Contest 2026), Malika Ayane, Michele Bravi e Leo Gassmann. Oltre loro ci saranno pure Elio e le Storie Tese, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Irene Grandi. Si ricorda che la Carlucci il 21 marzo se la dovrà vedere subito contro Amici di Maria De Filippi. Chi avrà la meglio nella sfida degli ascolti?