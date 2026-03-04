Caterina Balivo difende Sal Da Vinci: è scontro in diretta con Aldo Cazzullo

Sal Da Vinci nel mirino di Aldo Cazzullo sul Corriere della sera

Oggi Caterina Balivo ha dedicato gran parte della puntata de La volta buona al vincitore del Festival di Sanremo 2026. E in questa circostanza la conduttrice dell’ammiraglia Rai non ha fatto mistero che sull’artista non sono mancate le critiche, come quella che ha mosso nei suoi confronti Aldo Cazzullo sulle pagine de Il Corriere della sera:

“Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o una canzone di Checco Zalone; che però le scrive per burla…Per fortuna sono del Sud artisti che a Sanremo avevano canzoni interessanti, come Samurai Jay e Serena Brancale…”

Parole che hanno acceso gli animi in studio. E Marcello Sacchetta, che ha creato il famoso balletto di Per sempre sì ha così commentato: “Tutti possono dire qualsiasi cosa, ma alla fine ha vinto Sal Da Vinci…Vuol dire che è stato votato e la sua vittoria è stata meritata…”

Caterina Balivo sbotta dopo le critiche piovute sull’artista vincitore di Sanremo 2026

Una volta che tutti gli ospiti oggi a La volta buona hanno detto la propria sulla critica di Aldo Cazzullo nei confronti di Sal Da Vinci ha preso la parola pure la conduttrice dell’ammiraglia Rai, la quale ieri pomeriggio ha fatto una gaffe su Peppino Di Capri. Cosa ha detto? Ha rivelato di aver notato che la maggior parte delle critiche al pezzo sono legate alla città e alla regione Campania:

“Quando si commenta questa canzone da tre giorni a questa parte lo si fa sempre puntando il dito sulla città, sulla Campania…C’è una sofferenza nell’accettare magari che un astista campano possa arrivare a tutta Italia e in Europa…”

CLICCA QUA per vedere sul social X la difesa di Caterina Balivo a Sal Da Vinci oggi a La volta buona

Aldo Cazzullo interviene in diretta a La volta buona

Nel corso della puntata di oggi del programma dell’ammiraglia Rai si segnala che è intervenuto Aldo Cazzullo al telefono, il quale ha deciso di esprimere meglio il suo punto di vista sulle sue critiche mosse nei confronti di Sal Da Vinci:

“Ho ricevuto diverse telefonate dagli amici napoletani dicendomi che Caterina Balivo ha detto che ce l’avrei con Napoli…Su questo punto ho sentito la necessità di intervenire perchè non è così…”

La Balivo ha quindi tenuto a dire di aver letto solo quello che ha scritto su Il Corriere della sera: “Non ho detto che Cazzullo ce l’ha con Napoli…” Il giornalista ha allora controbattuto: “Io amo Napoli, ma Sal Da Vinci non mi piace…Mi sembra rappresenti quella Napoli come la vorrebbero i nemici…” Dal canto suo la conduttrice dell’ammiraglia Rai ha però fatto presente che dire che Per sempre sì è una canzone che può essere usata nei matrimoni della camorra è qualcosa di forte. Cazzullo ha però controbattuto: “E’ una battuta…”