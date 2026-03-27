Edoardo rompe il silenzio: “Mi ero avvicinato a Uomini e Donne con diffidenza”

Edoardo Nestori se n’è andato da Uomini e Donne nella puntata di oggi

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un addio piuttosto a sorpresa, ovvero quello di Edoardo Nestori, che è stato protagonista di una segnalazione da parte di Barbara De Santi, la quale ha avuto modo di sentire una donna con cui lui è uscito a fuori a cena in atteggiamenti non proprio freddi. Lui si è difeso dicendo che non c’entrano nulla il campo sentimentale ma solo quello degli avvocati, peccato che poi non abbia assolutamente approfondito la questione preferendo andarsene, facendo venire dei dubbi sul suo reale interesse al programma.

Il cavaliere di Uomini e Donne rompe il silenzio sui social dopo il suo addio

“Oggi finisce un percorso che, quando è iniziato, non avevo capito davvero. Mi sono avvicinato a Uomini e Donne con diffidenza – e sì, anche con un po’ di snobismo. Pensavo: ‘Ci provo’, ma senza aspettarmi molto. Nella mia testa era un mondo costruito, dove è difficile mettersi davvero in gioco. Mi sbagliavo. Ho scoperto persone vere, un team che lavora con una passione rara, ogni giorno”: con queste parole Edoardo, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio dopo il suo addio improvviso successo nella puntata di oggi.

Uomini e Donne: Edoardo ringrazia Maria, Tina e Gianni

“E soprattutto persone disposte a mettersi in discussione, davvero. Non è stato tutto perfetto: ci sono stati momenti difficili, errori, anche qualche caduta di stile. Ma fanno parte del percorso e della vita. E, forse, servono proprio a questo” ha proseguito Edoardo, ex di Uomini e Donne, arrivando pure a ringraziare Maria De Filippi, la redazione, Tina Cipollari e Gianni Sperti, oltre a tutte le persone che gli hanno scritto dei messaggi d’affetto. “Da qualche parte ci rivedremo sicuramente” ha concluso il post su Instagram.