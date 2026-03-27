Fabrizio Frizzi, dedica di Antonella Clerici e Carlo Conti: “Sempre nei nostri cuori”

Fabrizio Frizzi ricordato da Antonella Clerici sui social

Si è voluto ricordare Fabrizio Frizzi, ieri, ma anche oggi va ricordato perché ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo perché è stato il conduttore più buono della storia e si sarebbe meritato ancora più successo di quello che ha ottenuto. Di certo ha raccolto nella sua vita degli amici veri come i colleghi Antonella Clerici e Carlo Conti. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha postato su Instagram una foto che li ritrae insieme e la seguente didascalia: “Ciao Fabri, qui eravamo belli e giovani. Per me sei ancora così. Oggi sono 8 anni che te ne sei andato ma per chi ti ha voluto bene è sempre per sempre”.

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi: “Sempre nei nostri cuori”

Poi è arrivata anche la dedica che Carlo Conti ha fatto al suo amico Fabrizio Frizzi sempre sui social con una foto che li ritraeva insieme: “Caro Fabrizio, sei sempre nei nostri cuori anche se sono già passati 8 anni senza i tuoi abbraccioni, le tue risate e la tua amicizia”. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio che hanno investito la famiglia di Frizzi che ha dovuto andare avanti nonostante quest’immane perdita.

Fabrizio Frizzi manca come non mai a questa televisione vuota

L’assenza di Fabrizio Frizzi è pesante, ancora di più dopo otto anni dalla sua morte, perché la televisione si è inacidita, si è impoverita, divenendo preda della nostalgia, come mezzo mondo, quindi la sua gentilezza ed empatia sarebbero quel qualcosa in più che renderebbe tutto più sopportabile. E poi dopo aver visto l’ultimo Festival di Sanremo, e immaginando il prossimo, ci si chiede sempre di più come è possibile che la Rai non gli abbia mai affidato la conduzione e direzione artistica: un’onta che l’azienda non potrà mai togliersi di dosso.