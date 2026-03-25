Francesca Rocco, nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Giovanni: ecco chi è

Francesca Rocco ha ritrovato l’amore dopo la fine con Giovanni Masiero

Non si può mai sapere cosa succederà in amore dopo la fine di una relazione duratura com’è successo a due beniamini del Grande Fratello che si sono sposati e hanno pure avuto due figlie: si sta parlando di Giovanni Masiero e Francesca Rocco che hanno deciso di separarsi nonostante rimarranno sempre in primis genitori di due splendide bambine. Notizia di poco fa, la donna pare abbia ritrovato l’amore insieme a un medico, come ha rivelato lei stessa con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Chi è il nuovo fidanzato dell’ex concorrente del Grande Fratello

Si chiama Antonio Braucci, il nuovo fidanzato di Francesca Rocco, ex concorrente del Grande Fratello, e si sanno poche informazioni ma essenziali: come lavoro fa il chirurgo e medico estetico e si sposta tra Milano, Roma e Napoli. Un tenore di vita che gli permette di praticare sport e di viaggiare in giro per il mondo, da quel che si può desumere dal sui profilo Instagram. Lui e l’ex concorrente del GF sono usciti allo scoperto con una foto pubblicata sul profilo social di lei dove si vedono darsi un romantico bacio.

Perché è finito il matrimonio tra Giovanni e Francesca del GF

Perché Giovanni Masiero e Francesca Rocco si sono lasciati dopo un matrimonio e due figlie? Le parole di lei con cui annunciava la rottura: “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo”.