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Francesca Rocco, nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Giovanni: ecco chi è

Scritto da , il Marzo 25, 2026 , in Gossip
Foto Francesca Rocco Verissimo

Francesca Rocco ha ritrovato l’amore dopo la fine con Giovanni Masiero

Non si può mai sapere cosa succederà in amore dopo la fine di una relazione duratura com’è successo a due beniamini del Grande Fratello che si sono sposati e hanno pure avuto due figlie: si sta parlando di Giovanni Masiero e Francesca Rocco che hanno deciso di separarsi nonostante rimarranno sempre in primis genitori di due splendide bambine. Notizia di poco fa, la donna pare abbia ritrovato l’amore insieme a un medico, come ha rivelato lei stessa con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Chi è il nuovo fidanzato dell’ex concorrente del Grande Fratello

Si chiama Antonio Braucci, il nuovo fidanzato di Francesca Rocco, ex concorrente del Grande Fratello, e si sanno poche informazioni ma essenziali: come lavoro fa il chirurgo e medico estetico e si sposta tra Milano, Roma e Napoli. Un tenore di vita che gli permette di praticare sport e di viaggiare in giro per il mondo, da quel che si può desumere dal sui profilo Instagram. Lui e l’ex concorrente del GF sono usciti allo scoperto con una foto pubblicata sul profilo social di lei dove si vedono darsi un romantico bacio.

Francesca Rocco fidanzato Antonio Braucci

Perché è finito il matrimonio tra Giovanni e Francesca del GF

Perché Giovanni Masiero e Francesca Rocco si sono lasciati dopo un matrimonio e due figlie? Le parole di lei con cui annunciava la rottura: “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo”.