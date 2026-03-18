GF Vip: quanto guadagna Alessandra Mussolini? Le indiscrezioni sul suo cachet

Alessandra Mussolini avrebbe percepito un cachet di 350 mila euro: l’ultimo scoop

E’ iniziato ieri sera il Grande Fratello Vip. E in queste ultime ore i concorrenti si stanno conoscendo nella casa più spiata dagli italiani. Tra loro ci sono pure dei vipponi di peso, come Alessandra Mussolini. Ma quanto avrà percepito come cachet per mettersi in gioco al GF Vip 2026? A rivelarlo in anteprima è stato il blogger Davide Maggio direttamente sul suo profilo personale instagram:

“Signori, la Mussolini per fare il GF Vip ha preso 350 mila euro…”

Una cifra monstre che ha già fatto parecchio discutere i numerosi fan del reality show condotto da Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip: cachet stellare per la politica?

Il blogger Davide Maggio, sempre in questo suo post pubblicato in mattinata direttamente sul suo profilo personale instagram, dopo aver svelato il presunto cachet stellare di Alessandra Mussolini, ha anche tenuto a fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Sembra che questi 350 mila euro la politica li abbia incassati a prescindere da quante puntate farà del Grande Fratello Vip 2026:

“Ha preso 350 mila euro a prescindere dal numero di puntate nella casa più spiata dagli italiani…”

Quindi se addirittura dovesse essere eliminata settimana prossima il suo eventuale cachet non subirebbe alcun tipo di variazione in negativo. Insomma qualora la situazione fosse questa sarebbe un gran colpo non tanto per il GF Vip, ma proprio per la diretta interessata.

Quanti soldi prenderebbero Ilary Blasi e le opinioniste

Adesso che è stato svelato il presunto cachet stellare di Alessandra Mussolini, la quale poco dopo il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani ha già commesso una gaffe, andiamo a vedere quanti soldi percepirebbero la conduttrice e le sue opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesasra Buonamici. In base alle indiscrezioni in possesso dal portale Leggo.it sembra che la presentatrice Mediaset riceva 25 mila euro a puntata per un totale che si aggirerebbe intorno ai 650 mila euro:

“Ilary Blasi guadagnerebbe circa 25 mila euro a puntata per la conduzione del Grande Fratello Vip, per un totale stagionale che potrebbe aggirarsi sui 650 mila euro…”

E sempre in base ai rumor raccolti dal suddetto sito di news la Lucarelli percepirebbe un cachet che in 10 anni riuscirebbe ad accumulare a Ballando con le stelle, mentre la Buonamici potrebbe ricevere un compenso che varierebbe tra i 10 mila e i 14 mila euro a puntata.