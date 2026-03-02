Grande Fratello Vip, Evelina Sgarbi nel cast? Gossip: “La resa dei conti”

Evelina Sgarbi nel cast del Grande Fratello Vip?

Torna il Grande Fratello Vip tra poco più di una decina di giorni e lo farà con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione e un duo di opinionisti composto da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli: riuscirà a non essere un flop? Si dubita eccome. Intanto Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione – e come tale da prendere con mille pinze – che riguarda Evelina Sgarbi: farà parte del cast del reality show di Canale5?

“Evelina Sgarbi al GF Vip: la resa dei conti” fa sapere Parpiglia

Da prendere con le pinze l’indiscrezione contenuta nella newsletter di Gabriele Parpiglia: Evelina Sgarbi potrebbe far parte del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca quando si è messa contro la compagna di suo padre Vittorio Sgarbi tanto da portarlo in tribunale per salvaguardare il suo patrimonio e a detta sua evitare che le persone che lo circondano si approfittino di una sua condizione di fragilità.

Grande Fratello Vip: la figlia di Vittorio Sgarbi aveva detto no nel 2022

E pensare che Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi aveva detto no al Grande Fratello Vip nel 2022 in un’intervista a Vanity Fair: “Quel programma non fa per me. Io non l’ho mai seguito nemmeno da telespettatrice, ma i miei amici mi hanno detto che ti filmano anche mentre fai la doccia. Impensabile. Poi so già che, se avessi accettato, mi sarei trovata mio padre in studio, una sera sì e una no, a dire 300 cavolate al minuto”.