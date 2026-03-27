La volta buona, Angelo Costabile su Corinne Clery: “Non ho sofferto per l’addio”

Angelo Costabile ospite a La volta buona

Dopo anni di silenzio e di mancanza dalla televisione, Angelo Costabile è stato ospite de La volta buona per parlare della sua storia d’amore con l’attrice francese Corinne Clery che fece molto discutere per via della loro differenza d’età ovvero 25 anni. Inizialmente i due hanno detto che non c’era alcun problema, che l’amore non ha età, ma nella puntata di oggi l’uomo ammette che la distanza anagrafica non era così ignorabile.

L’ex fidanzato di Corinne Clery: “Vivevamo alla giornata”

“Vivevamo alla giornata, non c’è mai stata una proposta di matrimonio” sono state le parole di Angelo Costabile a proposito della sua relazione con Corinne Clery, con cui tra l’altro ha pure partecipato a Pechino Express dove non è stato trattato benissimo, diventando protagonista di alcuni meme. E a chi gli ha chiesto se la loro storia non fosse stata messa in piedi per avere un po’ di visibilità lui ha replicato che non è affatto così e che non doveva dimostrare niente a nessuno. E intanto la sua ex fidanzata ora sembra essere pronta a sposarsi con il suo amico speciale.

La volta buona, Angelo sulla sua ex Corinne: “Innamorato? Stavo bene”

Quando due persone del mondo dello spettacolo si lasciano può capitare che lo facciano bene o male. C’è chi poi va nelle varie trasmissioni a parlare male dell’ex partner e chi invece preferisce il silenzio. Dopo anni Angelo Costabile è tornato a parlare della sua relazione con Corinne Clery nello studio de La volta buona, e non l’ha fatto con parole dolci: “Innamorato? Stavo bene con lei. Non ho sofferto quando ci siamo lasciati perché era finita. C’era un dibattito su ogni cosa”.