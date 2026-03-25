Stefano De Martino, la lettera di Pierdavide Carone: “La vita ci ha allontanati”

Pierdavide Carone orgoglioso del grande successo del conduttore

Stefano De Mastino ha fatto i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo proprio ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione vinta da Emma. In quello stesso anno ha anche partecipato Pierdavide, il quale a sua volta ha ottenuto un grande successo. Ebbene si segnala che proprio quest’ultimo ha voluto scrivere una lunga lettera pubblicata sull’ultimo numero del magazine Di Più Tv. E in questa occasione, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, il cantautore non ha nascosto di provare un profondo orgoglio nei confronti del conduttore di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile:

“Ciao Stefano, in questi giorni si parla moltissimo di te, dopo l’annuncio che sarai il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo…E io ho solo una cosa da dirti: sono davvero orgoglioso di te…”

Il cantautore confessa di non vedere da anni Stefano De Martino

Successivamente Pierdavide Carone, sempre in questo suo intervento su Di Più Tv, come riportato da Biccy.it, ha anche confessato di non vedere il conduttore di Affari Tuoi e STEP dal suo matrimonio con Belen Rodriguez, anche se sono rimasti in contatto:

“L’ultima volta che ci siamo incontrati di persona è stato al tuo matrimonio…Ma le vite cambiano, eppure abbiamo continuato a sentirci ogni tanto: un messaggio, un saluto, una risata, un ricordo…”

E il cantante ex Amici non ha certo nascosto di essere dispiaciuto di non essere più riuscito a vedere il presentatore Rai, il quale stasera tornerà su Rai2 con Stasera tutto è possibile: “Eravamo molto legati, poi la vita ci ha allontanati, rivediamoci…”

L’artista vorrebbe rivedere Stefano De Martino

In questa lettera su Di Più Tv, come riportato da Biccy.it, Pierdavide Carone ha inoltre colto la palla al balzo per lanciare un appello al presentatore di Affari Tuoi. Quest’ultimo non ha infatti nascosto che vorrebbe incontrarlo per un caffè o una pizza:

“Ogni volta che ci sentiamo finiamo sempre per dirci la stessa frase: ‘Vediamoci a Roma’…E puntualmente non lo facciamo mai, presi da tutto e dagli impegni…Magari questa lettera sarà la scusa buona per farlo davvero…Davanti a un caffè o a una pizza…”

E chissà se dovesse accettare magari il cantante potrebbe anche discutere con De Martino di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2027, visto che è stato da poco destinato ufficialmente conduttore e direttore artistico.