Temptation Island, Anna Acciardi criticata per un video: “Non mi vergogno”

Anna Acciardi criticata per un video dove mostra il suo fisico

Chi se la ricorda Anna Acciardi di Temptation Island? Ha partecipato con il fidanzato d’allora che era Alfred Ekhator, che l’ha poi tradita con una tentatrice con la quale non è andata affatto bene. Oggi è finita al centro delle critiche per un motivo davvero assurdo: un semplice video in cui è in piscina e mostra il suo fisico di spalle, con un lato b in evidenza. Cosa ci sarebbe di male? Le pecore da tastiera, però, hanno belato come al solito.

L’ex di Temptation Island: “Bel mondo i social! E no, io non mi vergogno”

La ragazza ex participante di Temptation Island ha mostrato l’audience del suo ultimo video: più dell’80% dell’utenza è femminile e la maggior parte l’ha pesantemente criticata solo perché secondo loro sarebbe stata un po’ esibizionista. Questo il suo commento in cui si è difesa: “Inutile elencare tute le offese gratuite, però poi è importante sbandiera la solidarietà femminile. Bel mondo i social. E comunque no, non mi vergogno. La faccia è mia, il corpo pure, quindi dormite sereni”.

Temptation Island: Anna Acciardi non si vergogna di nulla

Dopo questo sfogo, però, Anna Acciardi ci ha tenuto a fare un video: “Mi devo vergognare perché pubblico il video del mio fisico, se invece non pubblichi niente, perché magari hai delle insicurezze, tutti a dire, magari le stesse persone, ‘ma non ti dovresti vergognare, sei bellissima così’ (…) perché, invece, sotto le foto e i video di ragazzi a petto nudo, che mostrano il loro fisico perché magari vanno in palestra, non scrivete ‘che schifo, ti devi vergognare, che senso ha questa foto’”.