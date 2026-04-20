Ascolti 19 aprile, record Affari Tuoi contro La Ruota: parla Stefano De Martino

Boom di ascolti ieri per Affari Tuoi: i dati nel dettaglio

Ieri nell’access prime time dell’ammiraglia Rai è andata in onda un nuova puntata del game show condotto da Stefano De Martino, il quale ha assistito all’avvincente partita di Giulia della Liguria. Quest’ultima è infatti riuscita a portarsi a casa la bellezza di 60 mila euro. E si segnala che la puntata di ieri è stata particolarmente apprezzata dal pubblico a casa che ha regalato al conduttore di Rai Uno ascolti record. Come infatti riportato dal portale Televisivo DavideMaggio.it il game ieri 19 aprile ha divertito mediamente 4 milioni e 888 mila spettatori a casa con uno share pari al 25.14% (l’anteprima ha invece conquistato 3 milioni e 847 mila telespettatori con il 21.18%).

La ruota della fortuna perde ieri 19 aprile la sfida degli ascolti

E gli ottimi ascolti raggiunti ieri da Stefano De Martino con Affari Tuoi hanno permesso a Rai Uno di battere in maniera netta il game show condotto da Gerry Scotti. In base sempre ai dati Auditel riportati dal portale Televisivo DavideMaggio.it il game show dell’access prime time di Canale 5 ha appassionato 4 milioni e 427 mila spettatori a casa con uno share del 22.51% (l’anteprima si è invece fermata al 18.66% con 3 milioni e 405 mila spettatori a casa). Rispetto alla concorrenza stavolta Gerry Scotti e Samira Lui sono sotto di 461 mila telespettatori e poco meno di 3 punti percentuali. Forse in questa stagione mai La Ruota ha avuto a sfavore un distacco così grande dalla concorrenza se ovviamente non si contano le puntate speciali di Affari Tuoi.

CLICCA QUA per recuperare su Rai Play la puntata di ieri sera di Affari tuoi di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha stravolto il game rendendolo più show: ecco il segreto del successo

Ieri il conduttore di Affari Tuoi è stato ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio. E in quella occasione si segnala che non ha parlato solo del suo progetto legato a Sanremo 2027. Infatti il conduttore del canale Nove gli ha anche riconosciuto di essere stato estremamente bravo a trasformare il game di Rai Uno in un vero e proprio show. E come riportato da FanPage.it De Martino ha confermato che in effetti in questi mesi c’è stato un grande lavoro per apportare al format tante novità, tra cui pure l’ingresso nel cast fisso del comico Herbert Ballerina:

“Mi è venuto naturale trasformare il gioco in qualche altra cosa…C’è la storia verticale del gioco, quella orizzontale con tutte le cretinate con Herbert…”

E visti gli ascolti il pubblico a casa ha gradito parecchio.