Carmen Russo, le scuse di Luciana Littizzetto per una battuta: “Meglio tardi che mai”

Luciana Littizzetto e la battuta sulla gravidanza di Carmen Russo

Circa tredici anni fa, in una puntata di Che tempo che fa, la comica e spalla destra di Fabio Fazio Luciana Littizzetto fece una battuta su Carmen Russo e la sua gravidanza, che le ha poi dato Maria, che è la luce dei suoi occhi insieme al compagno fidato Enzo Paolo Turchi. Ma qual è questa battuta? “Carmen ha scelto di affidarsi alla scienza e non al marito. D’altra parte le sue uova non sono proprio fresche, sono alla coque”. Alla ballerina non avrà fatto molto piacere.

Carmen Russo è contenta delle scuse della comica di Che tempo che fa

Oggi a La volta buona a commentare quella battuta di Luciana Littizzetto è stata la diretta interessata Carmen Russo, perché dopo tredici anni sono arrivate le scuse, e insomma, come si suol dire: “Meglio tardi che mai”. Perché “da donna a donna, non fa piacere” anche se alla fine tutto è andato bene, lei ha avuto la figlia che desiderava da una vita, e ora è ringiovanita insieme al marito Enzo Paolo Turchi. Sono due genitori molto attenti e non si perdono un momento della crescita della figlia.

La volta buona, Carmen Russo: “Mia figlia ha 13 anni e sono contenta”

“Oggi mia figlia ha 13 anni e sono contenta. Ero felicissima della gravidanza, della battuta non mi importava niente, ma mi fa piacere che lei si sia ricordata e che abbia chiesto scusa” ha commentato Carmen Russo nel programma di Caterina Balivo.