Federico Russo a Verissimo svela: “Ecco com’è Mimmo oggi ne I Cesaroni”

I Cesaroni: il protagonista parla del suo ritorno nella fiction nei panni di Mimmo

Oggi Silvia Toffanin ha avuto il piacere di intervistare Federico Russo, il quale è tornato recentemente in Tv nei panni di Mimmo Cesaroni nella celebre fiction Mediaset. E in questa occasione la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset ha subito colto la palla al balzo per chiedergli com’è stato tornare dopo tanti anni nella serie Tv proprio nei panni di questo personaggio così tanto amato dal pubblico a casa. E l’ospite, con estrema schiettezza, ha rivelato che è stato un po’ strano all’inizio rivedere il personaggio cresciuto:

“Come vedo questo ritorno di Mimmo Cesaroni? Lo vedo bene…Fa un po’ strano rivedere il personaggio cresciuto e mantenere le sue caratteristiche in questa nuova veste…E’ stato però bello sentire nuovamente l’affetto del pubblico a casa…E’ tutto molto fresco…”

Verissimo: l’ospite ha parlato della sua carriera come attore

Successivamente Federico Russo oggi a Verissimo ha anche colto l’occasione per svelare come ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo:

“Tutto è partito da delle pubblicità, poi sono arrivato nelle fiction…Il primo ruolo che ho interpretato è stato ad Incantesimo, una fiction Rai…Poi Provaci ancora Prof. e infine sono arrivati I Cesaroni…”

A questo punto Silvia Toffanin ha quindi chiesto al suo ospite come ha vissuto il fatto di fare l’attore in tenera età. E il protagonisti de I Cesaroni – Il Ritorno, il quale ha recentemente rivelato come ha speso i soldi guadagnati con la suddetta fiction, non ha nascosto che ai tempi tutto sembrava un gioco, ma poi ovviamente crescendo si acquista consapevolezza: “Per me era un divertimento, poi crescendo diventa una consapevolezza…All’inizio era tutto un grande paese dei balocchi…”

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Federico Russo è tornato single: la sua rivelazione oggi da Silvia Toffanin

Nel corso di questa intervista a Verissimo la conduttrice ha anche colto la palla al balzo per chiedere al protagonista de I Cesaroni – Il Ritorno come va in amore. E quest’ultimo non ha potuto negare il fatto che sia tornato single da poco:

“L’amore…Esco da una relazione molto importante durata quattro anni…E’ finita semplicemente perchè a causa degli spazi personali ci siamo separati…Abbiamo comunque un ottimo rapporto…Le devo tanto perchè mi ha fatto maturare come persona e uomo in generale…”

L’attore ha inoltre rivelato di sognare di diventare un giorno padre: “E’ un mio grande sogno…”

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