Festival di Sanremo, Linus: “Condurlo sarebbe una passeggiata, ma è difficile…”

Linus sul Festival di Sanremo: “Condurlo sarebbe una passeggiata”

Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore radiofonico Linus ha parlato in questi termini del Festival di Sanremo: “La direzione artistica per me sarebbe una passeggiata, ma anche presentarlo è la cosa più facile del mondo. Il difficile è arrivarci: non sono abbastanza nazionalpopolare”.

Il conduttore radiofonico parla dell’amico e collega Nicola Savino

Nel suo programma radiofonico Linus conduce insieme all’amico e collega Nicola Savino, che ha da sempre affiancato il suo lavoro in radio alla televisione dove è conduttore (di recente ha presentato Tali e Quali su Rai1), e Linus ha svelato in un’intervista al quotidiano sopracitato di non aver mai provato invidie nei suoi riguardi, anche perché non guardando tv generalista, ne piacendogli i varietà, hanno dei gusti molto diversi. Un solo unico rimpianto ce l’ha, però: “È frustrante perché ogni giorno mi segue un milione di ascoltatori, in tv sarebbe un successo. A differenza di altri artisti che lasciano canzoni o film, quando io avrò finito di fare la radio di me non resterà niente”.

Linus è legato da oltre 25 anni a Carlotta Medas

Da oltre 25 anni il conduttore radiofonico Linus è legato alla moglie Carlotta Medas e a giugno faranno le nozze d’argento. Si sono conosciuti a Riccione, lei aveva sedici anni, e l’ha colpito subito per la sua bellezza, tanto che conserva ancora il suo autografo sul diario. Dopo che si è separato l’ha rincontrata e da quel giorno non si sono più separati.