L’Anno che verrà cambia location: Marco Liorni confermato alla conduzione?

L’Anno che verrà sbarca a Palermo per due anni: le ultime novità

Il portale Tv DavideMaggio.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la prossima edizione dello show evento di Rai Uno che chiude l’anno e saluta quello nuovo cambia location. Infatti dopo tre anni consecutivi in Calabria l’evento stavolta passerà in Sicilia, più precisamente a Palermo. Nel capoluogo dell’isola lo show rimarrà fino al 2028:

“L’Anno che verrà si sposta in Sicilia…Dopo i tre anni trascorsi in Calabria, il grande concerto del 31 dicembre di Rai 1, giunto alla 24esima edizione, cambia casa…Per brindare all’arrivo del 2027 (e del 2028), la città scelta è Palermo…”

Questo accordo con la regione sarà ad ampio respiro perchè mira fino al 2028 a dare risalto alle bellezze della Sicilia e alla cultura anche in altre trasmissioni sempre Rai come E’ sempre mezzogiorno e Linea Verde.

Marco Liorni condurrà ancora una volta lo show evento?

Adesso he è stato confermato che la prossima edizione de L’Anno che verrà si farà in Sicilia, più precisamente a Palermo, e non in Calabria come le passate tre, c’è da chiedersi se alla conduzione rimarrà ancora una volta Marco Liorni, il quale sta avendo un successo straordinario con L’Eredità. Nell’articolo pubblicato dal portale Tv DavideMaggio.it infatti non è stato menzionato il conduttore, anche se c’è da dire che invece la fanpage del social X super informata su qualsiasi notizia che riguarda da vicino la Rai, Cinguetterai, ha invece confermato che ci sarà ancora lui alla guida dell’evento musicale: “Scelta la città siciliana che ospiterà il Capodanno di Rai 1…Saluteremo il 2026 e daremo il benvenuto al 2027 in diretta da Palermo, con L’Anno che verrà, condotto ancora una volta da Marco Liorni…”

Gli ascolti dell’ultima edizione de L’Anno che verrà

In attesa di vedere da Palermo lo show di Rai Uno che saluta l’anno vecchio e dà il benvenuto a quello nuovo, come anticipato da DavideMaggio.it, andiamo a vedere quanti ascolti ha fatto l’ultima edizione condotta da Marco Liorni in diretta. Andando nel dettaglio lo show musicale ha appassionato 5 milioni e 204 mila spettatori a casa con uno share pari al 35.50% battendo l’agguerrita concorrenza di Federica Panicucci con Capodanno in musica ferma al 28.20% di share con una media di 3 milioni e 601 mila spettatori a casa.