Scherzi a parte è tutto finto? Claudio Amendola: “Te ne accorgi dopo pochissimo”

Claudio Amendola conosce bene il meccanismo di Scherzi a parte

Cosa c’è di vero in Scherzi a parte? Le vittime sono veramente tali oppure decidono di far finta di non essersene accorte? Claudio Amendola al format di FanPage Non è la Tv ha spiegato di conoscere molto bene il meccanismo: “Perché se sei uno, nel momento in cui te ne accorgi, e vi posso garantire che te ne accorgi dopo pochissimo che ti stanno facendo lo scherzo, se sei un minimo attento, a quel punto devi essere in grado di mantenerlo lo scherzo”

L’attore commenta il suo ultimo scherzo

E poi Claudio Amendola ha commentato il suo ultimo scherzo a Scherzi a parte: “Se io entro nel mio ristorante dove ogni volta che entro, la gente si ferma, si dà di gomito, mi fanno la foto, se passo a salutare mi chiamano, entro e invece trovo venti persone che quando io entro e saluto, guardano nel piatto perché non se devono fà sgamà. Io l’ho condotto Scherzi a parte, quindi…”

Claudio Amendola su Scherzi a parte: “Era una cosa geniale”

Secondo Claudio Amendola, che ha commentato il calo di ascolti dei Cesaroni, ha dichiarato che Scherzi a parte negli anni ’90 era una “cosa geniale” e ha raccontato del suo primo scherzo, quando era a un tavolo con Jocelyn e inizia a parlare tutte le lingue del mondo facendosi capire da tutti quanti, tranne quando si è avvicinata una ragazza che ha iniziato a parlarle in sardo.