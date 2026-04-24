Stefano De Martino scioccato dalla pacchista di Affari Tuoi: “Pensavo di poter toccare”

Scambio di battute tra Stefano De Martino e la pacchista di Affari Tuoi

Ogni sera c’è la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dove da una parte ci sono Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi e dall’altra Gerry Scotti e Samira Lui. Il successo di entrambi i quiz non hanno fatto altro che ritardare l’inizio della prima serata tra polemiche e appelli affinché questa cosa finisca e si ritorni a prima. Intanto nell’ultima puntata andata in onda ieri c’è stato un divertente scambio di battute tra il conduttore e una pacchista di Affari Tuoi.

La pacchista della Campania stupisce il conduttore: “Posso? Pensavo di poter toccare”

Educatrice di asilo nido originaria di Avellino, di nome Sara, è la pacchista della Campania che ieri ad Affari Tuoi ha lasciato di stucco il padrone di casa Stefano De Martino quando gli ha fatto una richiesta che di solito non si fa: “Posso, a te? Pensavo di poter toccare” riferendosi al suo lato B. Forse la concorrente ha scambiato lo studio di Affari Tuoi per quello di Avanti un altro dove è possibile toccare il fondoschiena di Paolo Bonolis perché si sa che porta molto bene, a differenza di quello di Luca Laurenti.

Affari Tuoi, Stefano De Martino reagisce: “Che tocchi a fare?”

E come ha reagito Stefano De Martino alla richiesta particolare della pacchista della Campania? È risultato molto divertito: “Ma come ti poter toccare, stanno giocando loro, che tocchi a fare?”. E lei ha ribattuto che “potrebbe portare fortuna” e lui ha chiuso con ironia dicendo di lasciar perdere.