Uomini e Donne, è già finita tra Sara e Alessio? Gossip: “Lui l’ha tradita”

Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono già lasciati?

Che Uomini e Donne come dating show a livello sentimentale appunto non funzioni è un dato di fatto. Sono più le coppie che si lasciano che non quelle che si formano alla corte di Maria De Filippi. Basti pensare a Nicole e Flavio, che si sono lasciati, oltre a Ernesto e Cristiana, ma adesso a questa lista potrebbe aggiungersi la coppia formata da Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca che dopo essere andati a convivere ora sembra che si siano già lasciati. Sarà davvero così?

Alessio Rubeca ha tradito l’ex tronista Sara?

Pochissimi momenti condivisi sui social, e si sa che oggi come oggi una coppia se non posta almeno una foto al giorno allora è considerata spacciata dal mondo del gossip, quindi la condanna per Alessio e Sara sembra essere quella a cui hanno abituato le coppie post Uomini e Donne: la rottura definitiva. Ad aggiungere carne al fuoco, può, ci ha pensato una stoccata dell’ex tronista sui suoi canali social: “Il lupo perde il pelo, ma non il vizio… stay tuned”. Cosa avrà voluto dire?

Uomini e Donne, il gossip: “È finita tra Sara e Alessio”

In molti hanno pensato che Sara Gaudenzi, con quella stoccata, abbia fatto capire di essere stata tradita da Alessio Rubeca, e a confermare non solo questo scenario ma anche il fatto che la rottura è avvenuta è Deianira Marzano: “Sì, si sono lasciati. Lui l’ha tradita”.