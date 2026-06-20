Affari Tuoi: Sara va via a mani vuote, disastro pure alla regione fortunata

La concorrente è partita subito con il botto

A giocare stasera ad Affari Tuoi è stata Sara della Liguria, la quale prima di iniziare la partita ha rivelato a Stefano De Martino di volere al suo fianco il fratello. A questo punto non ha potuto far altro che iniziare il gioco con i primi sei lanci. E si segnala che con il primo tiro ha trovato il pacco contenente 0 euro, mentre con il secondo 200 mila. Delle vere e proprie montagne russe delle emozioni. Terminata la prima manche è arrivata puntualmente la telefonata del dottore, che ha proposto di cambiare il pacco. Risposta negativa. Altri tre tiri per lei. Finito pure questo turno il dottore ha telefonato per la seconda volta offrendo 15 mila euro. Anche stavolta ha detto no.

Affari Tuoi, la concorrente ha deciso di cambiare pacco

Stefano De Martino le ha quindi ricordato di fare altri tre tiri. E Sara della Liguria è andata avanti con coraggio trovando i pacchi contenenti 20 mila, 75 mila euro e 50 euro. Una tripletta non proprio fortunatissima. Subito dopo è arrivata la terza telefonata del dottore, il quale ha proposto di cambiare pacco per un solo tiro. Ha accettato. Una mossa che si è rivelata essere ottima perchè se no sarebbe tornata a casa solo con 10 euro. Quarta telefonata del dottore con la proposta di cambiare ancora una volta pacco. Secco il no.

CLICCA QUA per recuperare su Rai Play l’ultima puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino

Sara della Liguria alla regione fortunata non ha vinto niente

Nuovo tiro per la concorrente della Liguria, la quale fortunatamente ha trovato il pacco contenente Gennarino. Ovviamente il cagnolino è uscito subito dal dietro le quinte raggiungendo Stefano De Martino, che giorni fa è rimasto spiazzato per una battuta della concorrente del Molise. Nuova offerta del dottore di 15 mila euro. Altro no. E con il nuovo tiro purtroppo ha visto sfumare il sogno di vincere 50 mila euro. Il dottore ha allora tentato nuovamente la carta di cambiare il pacco. Dopo averci riflettuto bene ha risposto affermativamente. Ha poi preferito non aprire il pacco che ha lasciato andando così a trovare quello contenente 100 mila euro. Arrivati a questo punto Sara ha deciso di andare alla regione fortunata. Per 100 mila euro ha quindi puntato tutto sulla Campania, mentre per 50 mila ha affidato le sue speranza al’Emilia Romagna. Purtroppo è andata male ed è tornata a casa a mani vuote.