Cristel Carrisi fa un annuncio dopo la guerra Al Bano-Romina: “È quasi pronto”

Cristel Carrisi torna a cantare: il suo album è quasi pronto

Chi sentiva il bisogno di nuova musica della figlia di Al Bano Carrisi? Ovviamente in tanti, anche perché i suoi genitori se le sono cantate in televisione come poche cose, per ragioni che sarebbero dovute rimanere private, e invece si sa che al giorno d’oggi bisogna mettere in piazza ogni sentimento, ferita e rimpianto. Cristel Carrisi, quindi, torna a cantare e annuncia che il suo album è quasi pronto, come si può leggere sull’ultimo numero dal magazine Nuovo.

La figlia di Al Bano Carrisi: “Ho finto di non voler più fare musica”

Ecco cosa ha detto Cristel Carrisi, che tornerà presto con un suo nuovo album: “Erano diciotto anni che fingevo di non voler più fare musica. Poi un paio d’anni fa le melodie hanno cominciato a bussare piano. Ho fatto finta di niente. Allora hanno iniziato a prendere a calci la porta. E adesso eccomi qui con un album quasi pronto”. Insomma, i fan sono avvertiti, nuova musica di Cristel sta per arrivare e chissà che non ottenga un discreto successo.

La guerra mediatica tra Al Bano e Romina Power: cos’è successo

Come si è conclusa la guerra mediatica tra Al Bano e Romina Power? Diciamo che non si è ancora conclusa, anzi, una settimana fa il cantante di Cellino San Marco ha annunciato di essere andato a Lourdes per chiedere alla Madonna di portare pace nella sua famiglia. Romina dopo le dichiarazioni rilasciate a Belve non si è più fatta viva e si sarà rinchiusa nel suo casale in Puglia che condivide con il figlio Yari. Romina Jr. a Verissimo si è detta dispiaciuta per tutta la situazione mentre Cristel Carrisi senza citarlo aveva dato del narcisista a suo padre. Quest’estate i due ex coniugi dovrebbero esibirsi all’estero: ce la faranno?