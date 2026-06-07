Da noi a ruota libera, Cristiano Malgioglio: “Mi sono strappato i capelli con…”

Cristiano Malgioglio si è strappato i capelli con una cantante

Ospite oggi di Da noi a ruota libera il cantante e paroliere Cristiano Malgioglio che ha ripercorso la sua carriera, ha avuto modo di elogiare Silvia Toffanin di fronte alla collega Francesca Fialdini, per poi tirare un sasso e nascondere la mano per quanto riguarda un retroscena sulla sua vita: “Chi mi ha detto qualcosa di indimenticabile? Ho con tutti un rapporto bellissimo, una volta ho litigato con una cantante, ci siamo strappati i capelli. Chi era? Non posso dirlo”.

Il cantante a Da noi a ruota libera parla di Amanda Lear e Alessandra Mussolini

Per quanto riguarda le recenti dichiarazioni di Amanda Lear il cantante Cristiano Malgioglio ha voluto replicare così: “Non mi piace la parola ‘invadente’, non sono mai stato così; per lei ho scritto tante canzoni, è un personaggio forte… Lei deve sempre far discutere, mi sono messo a ridere e basta”. E poi la sorpresa per Alessandra Mussolini: “Ho realizzato un remix per lei che ancora non lo sa, lo sta praticamente scoprendo adesso. Uscirà verso settembre. Se non fosse entrata in politica avrebbe avuto una grande carriera da cantante, canta molto bene”. Tra l’altro di recente il cantante ha fatto pace con Giulia Salemi.

Da noi a ruota libera: Malgioglio torna come giudice di Tale e Quale Show

Infine Cristiano Malgioglio ha voluto ringraziare Maria De Filippi per la possibilità di lavorare insieme a lei ad Amici e poi ha confermato che sarà al suo posto di giudice nella prossima edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti: “Come una vipera dirò tutto quello che penso”.