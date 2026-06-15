Elisabetta Canalis condurrà Tu si que vales: prenderà il posto di Giulia Stabile

Tu si que vales prossima edizione: alla conduzione arriva la Canalis

Oggi Giuseppe Candela sul portale del magazine Chi ha lanciato una bomba sulla prossima edizione dello show del sabato sera autunnale dell’ammiraglia Mediaset. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezione che ha raccolto il giornalista in queste ultime ore ci sarà il cambio della guardia alla conduzione del programma. Andando nel dettaglio Candela ha rivelato di essere venuto a sapere che alla conduzione di Tu si que vales ci sarà Elisabetta Canalis:

“Tu sí que vales tornerà in onda da fine settembre su Canale 5 con una importante novità…Elisabetta Canalis sarà la nuova conduttrice dello show del sabato sera…”

Elisabetta Canalis prenderà il posto della Stabile

Lecito quindi chiedersi chi andrà a sostituire la Canalis o se si andrà ad aggiungere agli altri conduttori di Tu si que vales. Ebbene a tal proposito a svelare l’arcano ci ha pensato sempre Giuseppe Candela direttamente sul portale del settimanale Chi. Infatti il giornalista ha rivelato che la Canalis approderà alla conduzione dello show prendendo il posto di Giulia Stabile, la quale in questo periodo è impegnatissima nel corpo di ballo di Rosalia attualmente in tour in tutto il Mondo:

“Prenderà il posto di Giulia Stabile…La ballerina, alla guida della trasmissione dal 2021, è impegnata nel tour mondiale della star spagnola Rosalía…”

Per quanto riguarda gli altri invece non ci saranno novità: “L’ex velina sarà affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara…”

Giuria dello show confermata in blocco

E dopo aver rivelato che alla conduzione di Tu si que vales arriverà Elisabetta Canalis al posto di Giulia Stabile si segnala che Giuseppe Candela ha inoltre posto le sue attenzioni sulla giuria. Il giornalista a tal proposito ha rivelato che non ci sarà alcun tipo di novità perchè tutti sono stati confermati in blocco:

“Squadra che vince non si cambia, torneranno in giuria Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la giurata del popolo sarà Sabrina Ferilli…”

Come risponderà Milly Carlucci, che gioco-forza invece in giuria a Ballando con le stelle dovrà sostituire Selvaggia Lucarelli? Tra l’altro proprio la Canalis solo qualche giorno fa è stata accostata al cast dello show della Carlucci, ma pare abbia declinato il gentile invito (per condurre Tu si que vales?).