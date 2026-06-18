Emma Marrone e il matrimonio del fratello Francesco: “Vi amo follemente”

Si è sposato Francesco Marrone (il fratello di Emma Marrone)

Proprio nella serata di ieri, mercoledì 17 giugno, si è sposato Francesco Marrone ovvero il fratello di Emma. La moglie si chiama Maria Elisa Pellegrino e proprio la cantante salentina ha avuto modo di pubblicare sui social alcuni scatti della cerimonia e della festa che c’è stata. Una giornata piena di gioia, allegria e amore per due fratelli che da quando è morto il loro padre nel 2022 sono più uniti che mai all’insegna dell’affetto fraterno.

Emma Marrone e la dedica per il fratello e sua moglie

Ebbene sì: si è sposato Francesco, il fratello di Emma Marrone e quest’ultima ha avuto modo di pubblicare alcuni scatti sui social con tanto di dedica: “Vi amo follemente, auguri patati”. Com’è stato il matrimonio? All’insegna della natura e del verde, con luci soffuse e ghirlande fatte di fiori, e la location è stata l’amata Puglia. I due sposi non fanno parte del mondo dello spettacolo: infatti lui è un vigile del fuoco mentre la moglie Maria Elisa Pellegrino non si sa cosa faccia nella vita, ma si sa soltanto che è appassionata di viaggi e sport.

Emma Marrone ha un momento di gioia dopo le critiche degli ultimi giorni

Un momento di totale allegria e felicità per Emma Marrone, infatti si è sposato il fratello Francesco. E le ha fatto bene soprattutto dopo gli ultimi giorni di critiche ricevute sui social per via del suo aspetto fisico. Per fortuna lei ha risposto a tono zittendo quelle pecore da tastiera che non fanno altro che sprecare il loro tempo inseguendo l’amarezza (nel frattempo si è parlato della fine dell’amicizia tra Emma ed Elodie).