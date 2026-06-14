Gabriele Corsi: “Non mi vergognerò mai di quello che ho fatto in passato”

Gabriele Corsi categorico: “Non mi vergognerò mai di quello che ho fatto”

Ospite di Da noi a ruota libera è stato l’amato conduttore Gabriele Corsi, reduce dal commento dell’Eurovision Song Contest 2026 in coppia con Elettra Lamborghini. Ma cosa ha detto di interessante? “Non mi vergognerò mai di ciò che ho fatto o di esperienze del passato, alla soglia dei miei 50 anni mi guardo tranquillamente allo specchio; ho sempre provato a dare una dimensione diversa al nostro lavoro”.

Il conduttore Rai: “Nel mondo di oggi buono è uguale a fesso”

“Questi studi Rai sono dedicati a Fabrizio Frizzi, se ne parla con affetto e si dice che era troppo buono… e allora la domanda che mi sono fatto è: oggi si può essere troppo buoni? Viviamo in un momento storico dove buono è uguale a fesso. Il protagonista del mio libro si rende conto che vanno avanti solo le persone senza scrupoli allora lui fa questo esperimento e per un anno diventa un imbecille” ha raccontato Gabriele Corsi a Da noi a ruota libera dove è stata intervistata per l’ultima puntata pure la cantante Orietta Berti.

Da noi a ruota libera, Gabriele Corsi: “Se mi sono montato la testa?”

Infine le dichiarazioni di Gabriele Corsi, che ha presentato il suo libro: “Se mi sono montato la testa? La curiosità è sintomo di intelligenza, mi piace cimentarmi in tante cose, poi sulla riuscita è tutto da vedere. C’è una provocazione alla base: Sei disposto a peggiorare come essere umano per migliorare la tua vita?”.