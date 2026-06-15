La volta buona, tensione Caterina Balivo-Catena Fiorello: c’entra matrimonio Dua Lipa

Catena Fiorello esprime perplessità sulle nozze di Dua Lipa in Sicilia

Nel corso della puntata di oggi de La volta buona si segnala che Caterina Balivo è tornata a porre le sue attenzioni sull’argomento legato ai matrimoni vip, visto che giorni fa è convolato a nozze Tommaso Paradiso, che per l’occasione ha dato un bellissimo evento sulla spiaggia di Capalbio. Tuttavia da lì a poco l’attenzione si è spostata sulle nozze di Dua Lipa, visto tutte le polemiche che ha generato. E in questa occasione la sorella di Fiorello ha espresso il suo più totale disappunto dando ragione appunto ai cittadini che si sono lamentati: “La Sicilia non aveva bisogno di tutte queste accelerazioni sull’esagerazione…” Non ha però trovato d’accordo la padrona di casa: “Le nozze di Dua Lipa sono state una vetrina pazzesca per Palermo nel Mondo…” L’ospite è però rimasta ferma sulle sue posizioni: “Palermo e la Sicilia non hanno bisogno di Dua Lipa in questo senso…”

Caterina Balivo in totale disaccordo con la sua ospite oggi a La volta buona

E come Catena Fiorello è rimasta ben ferma sulle sue posizioni pure la presentatrice dell’ammiraglia Rai, che ha avuto ospite Nancy Brilli, non ha indietreggiato di un millimetro: “L’Italia non ha bisogno di nessuno, però grazie a Dua Lipa c’è stato un indotto importante…” L’ospite ha però dichiarato di credere che l’artista avrebbe potuto pure fare qualcosa di più elegante:

“Il matrimonio di Dua Lipa con quello di Tommaso Paradiso non c’entrano l’uno con l’altro…Da una parte c’è stato l’eccesso e dall’altra l’eleganza…E’ stata bloccata una città per un matrimonio…”

Pronta la replica stizzita della presentatrice di Rai Uno: “Ci sono isole bloccate per degli sbarchi assurdi e noi ci preoccupiamo di Palermo per due giorni che ha dato lavoro ad un sacco di persone…Non sono d’accordo con te Catena…”

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La volta buona: la conduttrice torna a pungere la sua ospite

C’è stato poi un blocco dedicato al matrimonio tra cani. E in questa occasione Caterina Balivo è tornata all’attacco di Catena Fiorello perchè se ha avuto da ridire qualcosa sulle nozze di Dua Lipa stavolta invece non ha proferito parola:

“C’è Catena Fiorello che qua è tutta felice…Rompi le scatole su Dua Lipa a Palermo, invece qua tutto bene…”

E anche stavolta l’ospite non si è tirata indietro: “C’è una bella differenza perchè laddove ci sono i cani vanno bene…Fate come i titoli acchiappa like? Ok, sono ridicoli i cani vestiti con il fiocco ecc…Ma se al padrone fa piacere a chi fa del male?” La Balivo ha quindi continuato con il suo pensiero: “Se Dua Lipa ha invece voglia di…” Catena Fiorello l’ha allora interrotta: “Lì c’è la voglia di mostrare l’eccesso per far vedere…” Oggi non c’è stata proprio possibilità di incontro tra le due sul matrimonio di Dua Lipa.